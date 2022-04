Legendární Pink Floyd po 28 letech nahráli novou skladbu. Podpoří s ní Ukrajinu

Kapela Pink Floyd platí za jednu z nejuznávanějších hudebních skupin vůbec. Za dobu svojí existence vydala hned několik politických alb jako Animals, The Wall a The Final Cut. Před více než čtvrt stoletím se ale až na pár výjimek odmlčela. Nyní se však vrátila s novou skladbou. A vyjadřuje se v ní k jednomu z nejpalčivějších témat dneška – válce na Ukrajině. Legendární rockeři ji nahráli s vokály ukrajinského hudebníka, který brání ulice Kyjeva.

Andrij Chlyvňuk je frontman multižánrové skupiny Boombox. Koncem letošního února se se svými kolegy chystal vydat na severoamerické turné. Když ale ruská vojska vstoupila na půdu jeho domoviny, on i ostatní členové kapely narukovali do ukrajinské územní obrany. O několik dní později Chlyvňuk na sociálních sítích sdílel video, kde se zbraní v ruce ve vyprázdněných ulicích Kyjeva zpívá ukrajinskou protestní píseň Červená kalina z první světové války.

Ta se také stala základem nové skladby Pink Floyd pojmenované Hey Hey Rise Up, na které Pink Floyd spolupracovali právě s Chlyvňukem. Ten v ní zpívá totéž, co sdílel už na virálním videu, britská kapela ho doplňuje instrumentální složkou. Písni nechybí sborový úvod, ikonické kytarové sólo frontmana Davida Gilmoura ani dojemný videoklip s prostřihy na protiruské demonstrace. V klipu se objevují dokonce i záběry z nedávného koncertu Společně pro Ukrajinu z pražské Letné.

Pink Floyd své poslední nové studiové album The Division Bell vydali v roce 1994 a pár měsíců na to odehráli také svůj poslední koncert. V novém tisíciletí se sice dali opět dohromady pro pár koncertů a v roce 2014 vyšla ještě deska The Endless River, šlo ale jen o zvláštní příležitosti a zbytky z dřívější práce ve studiu. Hey Hey Rise Up je tak první nová skladba skupiny po 28 letech.

Gilmour prý dostal nápad na její nahrání krátce po tom, co mu jeho snacha s ukrajinskými kořeny ukázala Chlyvňukovo video. „Je dojemné, když ho vidíte stát na náměstí v Kyjevě uprostřed vší té nevole, kde jen tak pro nic za nic otevře pusu a zazpívá tu strhující ukrajinskou píseň nikomu a ničemu,“ řekl magazínu Rolling Stone.

S bubeníkem Pink Floyd Nickem Masonem se rozhodl využít jméno skupiny, aby zviditelnili ukrajinského hudebníka, utrpení jeho národa a vyzvali k pomoci. „Řekl jsem si, že to je něco, pro co můžeme použít naši platformu, pro velké dobro,“ poznamenal Gilmour. Veškerý výtěžek ze streamování a prodejů Hey Hey Rise Up má jít na humanitární pomoc Ukrajině.

Zásadní součástí Pink Floyd byl také hudebník Roger Waters, který v kapele dlouho hrál na baskytaru a byl hlavním autorem hudby i textů alb jako The Wall nebo Animals. Se zbytkem skupiny se rozešel v roce 1985 a s následujícím vývojem – ani s novou skladbou – nemá nic společného. Jako politicky velice vyhraněný umělec se nicméně k válce na Ukrajině vyjádřil už dříve.

Počátkem března zveřejnil otevřený dopis napsaný devatenáctileté Ukrajince Alině Mitrofanové, v němž Putinovu invazi rezolutně odsoudil. „Podle mého názoru je to zločinná chyba, čin gangstera. Okamžitě musí být vyhlášen klid zbraní. Je mi líto, že západní vlády přilévají olej do ohně, který zničí vaši krásnou zemi, tím, že na Ukrajinu posílají zbraně místo toho, aby se zapojily do diplomacie, která bude nutná pro zastavení tohoto masakru,“ napsal Waters.

Text vznikl jako odpověď na Alinin dopis, která hudebníka žádala o jeho názor na konflikt. Waters plné znění korespondence publikoval spolu s nedávno nově nahranou verzí skladby The Gunner’s Dream. Ta se poprvé objevila na konceptuálním protiválečném albu Pink Floyd The Final Cut. Píseň pojednává o střelci letounu, který sní o světě žijícím v míru. Zatímco on sám padá k zemi.