Legendární pražský Atlas končí. Ikoně českých kin neprodloužili smlouvu

„Krásný prvorepublikový prostor, kde jsme se setkávali, zažívali premiéry i řadu přehlídek a festivalů, viděli kvalitní filmy, popíjeli lahodnou kávu a vína, bohužel zavírá.“ Těmito slovy oznámilo pražské kino Atlas svůj nečekaný konec. Provozovatelé místa, které hostilo i projekce filmových festivalů včetně lidskoprávní přehlídky Jeden svět, se nedohodli na prodloužení smlouvy s majitelem domu. Mohou za to i ceny energií.

Počtem kinosálů ani počtem zákazníků se Atlas, nacházející se v pražském Karlíně, nemohl rovnat kinům, která okupují vrchní patra velkých obchodních domů. Stále si ale zachovával punc poctivého podniku obestřeného historií a kvalitními zážitky, díky čemuž se stal minimálně pro obyvatele Prahy nezapomenutelnou ikonou – a promítal již od roku 1948. Nic ale netrvá věčně, a proto ke smutku všech jeho fanoušků od 23. prosince zavře.

Jak zmínil pro server iRozhlas Ondřej Trantina, provozní ředitel společnosti CinemArt Plus, která Atlas už devátým rokem provozuje, důvodem pro uzavření je neprodloužení nájemní smlouvy ze strany majitele budovy. „S majitelem objektu jsme nenašli společnou řeč,“ uvedl a dále dodal, že k rozhodnutí přispěly i zvýšené náklady na provoz kina, především pak na topení a osvětlení. „My končíme, ale není to naše rozhodnutí,“ řekl.

Rozhodnutí o neprodloužení smlouvy přišlo zčistajasna a CinemArt Plus, který převzal správu nad Atlasem v roce 2013, má v plánu hledat nové prostory, kam se přestěhovat. Jak ale společnost dodává, nebude to zrovna lehký úkol, jelikož se v dnešní době nedá najít mnoho vhodných míst, v nichž by se kinosály daly vybudovat. Spolu s kinem čítajícím dvě projekční místnosti pak v budově na pražské Florenci končí i kavárna Atlas Café.

Ikona českých kin

Jedno z nejznámějších původních kin v Česku (a tehdy i Československu) má za sebou bohatou historii. Své renomé si vybudovalo v sídle bývalého bankovního domu, které v letech 1935 až 1936 vyprojektovali architekti František Josef Stalmach a Jan Hanuš Svoboda. Ti kladli důraz na to, aby prostor dostal uměleckou výzdobu a zčásti tak působil stylem emociálního funckionalismu.

Samotná výstavba objektu byla dokončena v roce 1942, přičemž od roku 1948 si záštitu nad novým kinem vzal na starosti Filmový podnik hlavního města Prahy, který Atlas (dříve kino Sokolovo) spravoval až do roku 2000. Kino následně dva roky chátralo, v srpnu roku 2002 si ale jeho správu zajistila společnost Hollywood Classic Entertainment, která do něj měla v plánu hodně investovat.

Zamýšlené investice do rekonstrukce kina ale zastavila povodeň, která v polovině srpna téhož roku zasáhla celou republiku. Voda neplánovaně prodloužila rekonstrukci až do roku 2005. V dubnu roku 2013 si pak provoz kina převzal CinemArt Plus, který se postaral o to, aby celý prostor včetně kavárny Café Atlas prošel značnou barevnou proměnou

Černá malba byla nahrazena světlými odstíny, díky čemuž tak znovu vynikly původní materiály jako mramor a chrom nebo památkově chráněná mozaika na stěně kavárny. V červnu 2013 byl suterén kina částečně zaplaven při lokální průtrži mračen. Po dvouměsíční rekonstrukci bylo kino Atlas znovu otevřeno 1. srpna 2013.

Od té doby se zaměřovalo jak na mainstreamovou a artovou projekci včetně řady nezávislých filmů, tak na filmové festivaly včetně lidskoprávního Jednoho světa nebo přehlídky německých a německy mluvených filmů Das Filmfest.