Legendární tenisky Air Force 1 slaví 40 let. Nike odhalil jejich výroční edici

Původně začínaly jako ryzí basketbalová obuv, i díky vlivu americké hiphopové kultury se ale z tenisek Air Force 1 stala záležitost, kterou chtěli v osmdesátých letech nosit všichni. Byl o ně takový zájem, že když jejího výrobce Nike napadlo, že by je přestal prodávat, lidé prosili personál obchodů o vyhrabání posledního dostupného páru ze skladu. Nakonec ale byly obnoveny a letos slaví čtyřicáté výročí na trhu, což Nike připomíná jednou specialitou.

Zatímco konkurenční Adidas naprosto dobyl streetwearový svět s legendárním modelem Superstar, Nike udělal něco podobného s teniskami, které pojmenoval po americkém prezidentském letadle. Air Force 1 navrhl již v roce 1982 designér Bruce Kilgore, aniž by tušil, že stvoří siluetu zásadní pro celý segment sneakers (jak se stylovějším botám říká). Původně s nimi totiž mířil na basketbalové palubovky.

Basketbalistům (zpravidla těm z NBA) chtěl poskytnout boty, u kterých věřil, že budou pro rychlé výbušné pohyby a doskoky pohodlnější než ty, které byly tehdy dostupné. I to byl důvod, proč Air Force 1 začínaly s ikonickou vyšší platformu – měla totiž tlumit dopady. To ostatně měly v popisu práce i zmíněné Superstary od Adidasu, které přišly po tradičních converskách, jež byly na basketbalových hřištích standardem ještě v sedmdesátých letech.

Jakmile společnost Nike své nové boty vydala, přiznala, že nemusí být určené vyloženě pro basketbalisty. Vzhledem ke svému odolnějšímu provedení mohly být vhodné i takříkajíc do terénu, což velmi rychle pochopili zpravidla mladí teniskoví nadšenci z newyorského Harlemu. Z této nechvalně proslulé čtvrti se začaly těšit vyšší oblibě po celém východním pobřeží Spojených států a na přelomu let 1983 a 1984 se z nich stávala velká ikona.

Foto: Tom Radetzki/Unsplash Ikonický bílý model tenisek Air Force 1

Nike nicméně v roce 1984 přišel s překvapivým rozhodnutím, že je po dvou letech od vydání prvního modelu stáhne z prodeje. Fanoušky to nenechalo chladnými, sbíhali se do obchodů a prakticky prosili personál, zda ještě nějakou krabici s takzvanými AF1 (tehdy už v nízkém provedení) nemají na skladě. A když ne, opravovali si ty, které už měli, ale byly poničené. Dokonce si je i sami barvili a různě vylepšovali.

Firma přání fanoušků vyslyšela a o dva roky později boty na pulty prodejen s menšími designovými změnami vrátila. Okolo tohoto roku se pak zrodila silueta, kterou dnes zná celý svět – takzvaná white-on-white varianta, respektive kompletně bílý model, na kterém se pomalu ztrácela i ikonická fajfka na bočních stranách a patě. Ta ale měla největší dopad ze všech.

I když se snad rok co rok objevovaly nové verze, které vynikaly svou barevností i odlišnou strukturou, „bělásek“ zůstal na pomyslném trůnu (byť je velmi populární i zcela černá, nízká silueta). Na přelomu milénia pak Air Force 1 začaly být oblíbené i napříč hudební scénou a třeba slavní Jay-Z, Nelly, Fat Joe nebo G-Unit o nich často rapovali. To se ostatně u jiných interpretů děje dodnes.

Z hudební scény si to tenisky zamířily i do vyšší módní scény a často byly vidět na přehlídkách. To už nebylo jen v Americe, ale po celém světě z čehož samozřejmě těžila i firma Nike, které měly boty za celá dlouhá desetiletí přinést prý až 800 milionů dolarů. Děkovat může společnost i nejrůznějším kolaboracím s umělci, kteří AF1 přetvořili k obrazu svému. Všehovšudy vyšlo téměř dva tisíce různých kreativních siluet.

Rok 2022 pak znamená čtyřicetileté výročí těchto slavných tenisek, což Nike oslavuje speciální verzí Air Force 1 pod označením Anniversary Edition. Jde o páry, které vynikají asymetrickým rozdělením černé a bílé barvy. Zajímavé je také použití umělé „krokodýlí“ kůže, přičemž vyniknou i zlatavé doplňky v podobě plechového štítku na spodní tkaničkové ploše, decentní fajfky v zadní části a nápisu na jazyku.

Nike nicméně zatím oficiálně neohlásil, kdy novinka vstoupí do prodeje. Známá není ani cena, ani dostupnost.