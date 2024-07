LEGO kostky z lunárního prachu. Evropská kosmická agentura z nich na Měsíci postaví základnu

Uložit 0

Lidstvo se vrací na Měsíc – a bude si tam stavět z LEGO kostek. Tedy ne z těch, které znáte z oblíbených plastových stavebnic, ale z jejich větších kopií, na jejichž tvorbu astronauti použijí měsíční prach. Prototyp těchto stavebních bloků vyvinula Evropská kosmická agentura, musela při tom ale vyřešit ten problém, že lunárního prachu na Zemi moc nemáme. Tak si pomohla miliardy let starým meteoritem.

Americká NASA a její program Artemis, do kterého je zapojena i Evropská kosmická agentura (ESA) včetně českých vědců, má za cíl návrat astronautů na Měsíc už v roce 2026. Postupně tam vznikne stálá základna, ze které se kosmičtí průzkumníci vydají na Mars. A v její výstavbě pomohou i LEGO kostky. Ty se totiž staly vzorem pro vědce ESA, kteří hledají možnosti konstrukce startovacích plošin i obytných modulů.

„Při naší práci si bereme inspiraci nejen z toho, co se nachází nad námi, ale i z věcí na Zemi. Nikdo na Měsíci ještě žádnou budovu nepostavil, takže musíme vyřešit nejen to, jak je postavit, ale také z čeho. Protože stavební materiály si s sebou vzít nemůžeme,“ uvedl vědecký pracovník ESA Aidan Cowley. Se svým týmem se tak obrátil na surovinu, které bude všude dostatek – regolit, prach z povrchu Měsíce.

„Můj tým miluje kreativní stavění a dostali jsme nápad, jestli by se hvězdný prach dal vytvarovat do tvaru podobného LEGO kostce, abychom mohli vyzkoušet různé stavební postupy. Výsledek je ohromující, a i když kostky vypadají trochu hrubě, jejich typické spojení je stále pevné, takže si můžeme hrát s různými designy,“ dodal Cowley.

Lunárního prachu však dosavadní mise programu Apollo dovezly jen omezené množství, a tak se výzkumníci rozhodli nahradit ho podobnou hmotou. A to prachem z meteoritů. Pro svůj stavební materiál ESA využila 4,5 miliardy let starý kousek nalezený v roce 2000 v Severní Africe. Vědci ho rozemleli, smíchali s chemikáliemi, které přiblíží jeho vlastnosti lunárnímu regolitu, a s pomocí 3D tisku vytvořili cihly ve tvaru známých kostek. S klasickým rozložením dva krát čtyři čudlíky.

Než je začnou vyrábět a následně z nich stavět základnu astronauti na Měsíci, budou si prototypy kosmických kostek moci užít běžní pozemšťané. Patnáct cihel zamíří do obchodů LEGO po celém světě, kde mají především v dětských návštěvnících přiživit zájem o vesmír. Ve vybraných obchodech budou vystaveny do 20. září, z Česka to bude nejblíž do prodejen v Mnichově, Kolíně a Kodani anebo do muzea LEGO House v Billundu.

„Vesmír zůstává pro 87 procent členů generace alfa (lidí narozených po roce 2010 – pozn. red.) předmětem obrovského zájmu, stále se zajímají o objevování nových planet, hvězd a galaxií. Doufáme, že i spojení ESA a LEGO inspiruje děti k tomu, aby si stavěly vlastní vesmírné základny,“ uvedl LEGO designér Daniel Meehan.

Pro LEGO je tento počin mimochodem další spojení s programem Artemis. Jen před pár týdny kostičková firma představila stavebnici rakety, která lidstvo vrátí na Měsíc, včetně lodě Orion, kterou z části stavěla Evropská vesmírná agentura. A kdo ví, třeba se s kosmokostkami potká i český astronaut Aleš Svoboda, jehož cesta do vesmíru vypadá stále reálněji.