LEGO slaví 90 let novými verzemi původních stavebnic. Zaujmou fanoušky středověku i vesmíru

Když kvůli nedostatku tesařské práce začal Ole Kirk Christiansen vyrábět dřevěné hračky, jistě ho ani nenapadlo, co tím v roce 1932 v dánském městečku Billund odstartoval. Vyřezávání hracích zvířátek a jiných objektů totiž bylo předzvěstí vzniku jedné z nejslavnějších firem planety – LEGO. A protože letos uplynulo devadesát let od vzniku prvního produktu této značky, LEGO má pro fanoušky připravených několik oslavných momentů. Například moderněji přepracované verze svých stěžejních stavebnic.

I když byly první kostičky, pro které je LEGO dnes tak známé, vyrobeny až roku 1949, firma jako taková oficiálně vznikla o sedmnáct let dříve, konkrétně 10. srpna 1932. Během dlouhých desítek let prošla obrovským vývojem. Primárně se od dřeva přesunula k plastovým dílkům, díky kterým mohli její šikovní designéři a konstruktéři stavět čím dál komplexnější stavebnice. Na kultovní, i když ne tak propracované, kousky se ale nikdy nezapomíná.

LEGO proto u příležitosti devadesátiletého výročí uvádí na trh přepracované verze dvou svých oblíbených stavebnic, které prakticky definovaly nové edice – Castle a Space. Fanouškům nabízí moderněji navržený set Lion Knights‘ Castle, tedy detailně propracovanou scénu hradu navazující na původní Castle, a inovovanou stavebnici vesmírné lodi Galaxy Explorer, autentického nástupce modelu Classic 497 LEGO Galaxy Explorer z roku 1979.

„LEGO oslavuje devadesát let hraní dvěma sadami, které nově zpracovávají původní klasické motivy. Uvedení těchto sad následuje po hlasování fanoušků na platformě LEGO Ideas, v němž více než 55 tisíc z nich hlasovalo pro své oblíbené motivy z let minulých,“ uvádí firma. Minimálně v případě raketoplánu je zajímavé, že jsou velmi podobné i krabice, ve které stavebnice přichází.

Milovníci středověku v přepracované stavebnici původního hradu najdou například otevírací padací most, padací dveře do kobky, pohyblivé zdi, tajné chodby a přes dvacet minifigurek představujících vojáky, lesní lidi i rytíře. Nechybí ani koně, krávy nebo dokonce hradní kočka. Možnost složit si celou scénu z více než 4 500 dílků dostanou lidé 8. srpna, kdy takzvaný Hrad Lvího rytíře vstoupí za cenu 10 199 korun do prodeje.

O týden dříve, 1. srpna, se i na český e-shop firmy dostane zmíněný Průzkumný raketoplán, jehož původní verze (v obdobné barevné kombinaci) dorazila na poličky vesmírných nadšenců před více než čtyřiceti lety. Novinka sedí na třech zatahovacích nohách a nabízí otevírací zadní dveře i zatahovací rampu pro vysazení roveru. Skládá se z 1 246 kostek, cena je stanovena na 2 499 korun.

Jen o stavebnicích ale výročí tradiční dánské firmy není. Minimálně do 10. srpna chystá několik oslavných akcí po celém světě, které mají všem věkovým kategoriím připomínat, že „hraní je zábava“. Proto se fanoušci mohou těšit například na přeměnu některých kamenných obchodů ve velké herny, speciální kvízy nebo třeba kreativní události v Legolandech.