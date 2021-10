Let balónem na hranu vesmíru si rezervovaly už stovky lidí. Projekt teď získal téměř miliardu na další plány

Úspěšné komerční lety do vesmíru od firem SpaceX a Blue Origin i americké agentury NASA nám poslední měsíce ukazují, že vesmírný turismus už není pouhou fantasmagorickou představou, ale skutečností. Zatím sice vesměs pro bohaté nebo slavné, to na věci ovšem nic nemění. Nad Zemí se vidí i startup Space Perspective, který namísto letů v raketách či letadlech sází na výlety balónem. A to nyní přilákalo investory s tučnou dávkou peněz.

Americká firma Space Perspective získala na svůj ambiciózní plán další investici. Oproti té loňské, která se pohybovala okolo sedmi milionů dolarů (153 milionů korun), je ovšem násobně větší. Myšlenku téměř vesmírných letů v kapslích zachycených pod obřím balónem nově investoři podpořili částkou 40 milionů dolarů, respektive 880 milionů korun. I to by mělo startupu pomoci k tomu, aby s prvními cestujícími vyletěl už v roce 2024.

Do dnešního dne se Space Perspective, kterému s technickými záležitostmi pomáhá i astronaut NASA Jeff Hoffman, podařilo zaujmout stovky lidí, kteří zaplatili deset až pětadvacet tisíc dolarů (220 až 550 tisíc korun) jako zálohu, aby mohli poznat svět z takříkajíc jiné perspektivy. Dohromady už má americký startup sedět na 475 rezervacích a hlásí, že nové pasažéry pro start v roce 2024 už nezvládne přijmout – volno prý bude až rok poté. Cena za místo je 125 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,7 milionu korun.

Je zřejmé, proč nadějný vesmírný startup z Floridy nabírá na takovém tempu. Ať už šlo o let zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, čtyřčlenné posádky složené z běžných turistů, nebo představitele kapitána Kirka ze Star Treku, společnosti jako Blue Origin a SpaceX lidstvu ukázaly, že vesmír není zase tak vzdálený. A vzhledem k tomu, že dát necelé tři miliony korun za velmi netradiční zájezd nemusí být pro někoho tak nákladná položka, přemýšlí se hned lépe.

Kapsle pod názvem Neptune má pojmout osm cestujících a jednoho pilota Foto: Space Perspective

Space Perspective ovšem své pasažéry nedostane přímo „do vesmíru“. Vlastně jeho masivní kapsle zaháknutá za masivní balón nepřekoná ani takzvanou Kármánovu hranici, která ve výšce sto kilometrů nad mořem stanovuje, kde vesmír zhruba začíná. Nadmořská výška, kterou je Space Perspective schopno zaručit, je třicet kilometrů, což je pořád ještě stratosféra, respektive její horní polovina.

V této výšce by kapsle, vybavená jako poměrně luxusní hotel včetně baru a Wi-Fi, měla letět rychlostí necelých 20 km/h. Cestující tak budou moci sledovat krásy Země z perspektivy, ze které ji většina lidí v dohledné době neuvidí. Navíc jim je přislíbeno, že uvidí tajemné zakřivení planety, kde se misí modré nebe s černou temnotou. Celý výlet má trvat šest hodin, přičemž asi dvě hodiny jsou vyhrazeny na vzlet a přistání do oceánu.

Něco tak velkolepého se ovšem nemůže obejít bez řádných testů. Letos v červnu proto americká firma vypustila z floridského kosmodromu simulátor bez posádky v plné velikosti do cílové výšky a připsala si první velký úspěch. Test se totiž obešel bez jakýchkoliv problémů. Po řadě těchto menších zkoušek pak chce Space Perspective vzlétnout i s lidským pilotem, k čemuž by mělo dojít v roce 2023. První komerční výlet s osmičlennou posádkou je naplánován na rok 2024, zatím bez konkrétního termínu.

Pochopitelně se bude průběžně ladit i technologická připravenost misí, především pak ověřování funkčnosti obřího vodíkového balónu, tažných lan a samotné přepravní kapsle. Taber MacCallum a Jane Poynterová, zakladatelé Space Perspective, jsou ale připraveni. Ostatně mají s balóny určenými pro lety ve vyšších nadmořských výškách zkušenosti z firmy World View, kterou rozjeli v roce 2012. Nakonec ale skončili u balónu s názvem Stratollite, tedy toho aktuálního, který může ukázat další cestu vesmírného turismu.