Letadlem zpátky do práce nepoletím, vzkázal klimatolog. Teď mu hrozí výpověď

Rozkaz zněl jasně. V pondělí buďte zpátky v kanceláři, jinak se s vámi rozloučíme. Gianluca Grimalda, který ho dostal, je ale vědec. Klimatolog. A jako takový odmítá létat letadlem. Říká totiž, že cestování letadlem je nejrychlejší cestou, jak zahubit planetu. V době, kdy rozkaz dostal, byl na Šalamounových ostrovech, zatímco jeho kancelář je v Německu.

Grimalda odjel do Oceánie, aby v Papui-Nové Guineji zkoumal místní komunitu a to, jak na ni dopadá klimatická změna. Během půl roku tu dokončil výzkum v terénu, teď mu ale hrozí výpověď, protože se odmítl vrátit do Německa rychle. Klimatolog z německého Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu přitom čekal na ostrově Bougainville a chtěl se tu nalodit na nákladní loď.

Cestu do Německa chce zdolat právě po vodě, dále pomocí vlaků a autobusů. Dohromady ho čeká 22 tisíc kilometrů dlouhá cesta, která odhadem potrvá dva měsíce. Zároveň tím ale ušetří 3,6 tun emisí oxidu uhličitého. „Napsal jsem prezidentovi institutu, že tam dnes nebudu,“ citoval vědce britský deník The Guardian.

„Cestování letadlem je nejrychlejší způsob spalování fosilních paliv, je to tedy nejrychlejší cesta, jak dospět ke katastrofě. Z mého osobního pohledu je létání aktivitou, při které využiju většinu ze svého uhlíkového rozpočtu,“ dodal.

What spurs me to #StayGrounded is also the promise I made to 1000s Bougainvilleans in my talks that I’ll minimize my CO2 emissions on my journey to Europe.White men(as we’re called here)are often referred to as giaman(=liars,fraudsters).I don’t want to giaman. #RefuseToFly 137/ pic.twitter.com/MJhehAtb9C

— gianluca grimalda (@GGrimalda) October 1, 2023