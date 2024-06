Letošní ročník Rock for People nabídne víc než jen hudbu. Návštěvníky zavede do budoucnosti

Uložit 0

Již příští středu se otevřou brány festivalu Rock for People, který nabídne celou řadu světově známých kapel a interpretů. Mimo The Offspring, Bring Me The Horizon, The Prodigy, Yungbluda, Avril Lavigne nebo Sum 41 se zde ale představí i festivalová budoucnost. Návštěvníci budou moci v jedné ze zón zažít festivalový park, ve kterém nejde nutně jen o hudbu. Koncept řeší design a přístup k udržitelnosti v oblasti energetiky, využití druhotných materiálů či předcházení tvoření odpadu. Představené technologie si návštěvníci budou moci nejen prohlédnout, ale také na vlastní kůži osahat, vyzkoušet, a dokonce i ochutnat.

„Rock for People dávno není ryze hudební festival. Stal se showroomem pro technologie, design a inovace. Právě tyto atributy se v zóně Komerční banky a Mastercard setkávají a nechávají příchozí nahlédnout do budoucnosti udržitelných festivalů. Je před námi ještě dlouhá cesta a nás těší, že máme partnery, kteří se na ni vydali společně s námi,” shrnuje Michal Thomes, ředitel festivalu Rock for People.

Zóna bude sloužit jako místo, kde si mohou návštěvníci odpočinout mezi festivalovým programem. Součástí KB Future Festu budou dvě stage poháněné alternativními zdroji energie. Velkokapacitní šapitó a v něm umístěnou Conference Stage pohání vodíkový generátor H2BASE od české společnosti Devinn.

Návštěvníci si zde budou moci poslechnout diskuze a rozhovory, mezi nimiž nebude chybět ani program vytvořený ve spolupráci s CzechCrunchem, v rámci kterého se představí moderátoři Čestmír Strakatý a Vojtěch Sedláček. Vystoupí zde také Jindřich Šídlo či Lukáš Hejlík, nebude chybět divadlo a hudební představení mladých interpretů.

Foto: Rock for People Pohled na část zóny festivalu budoucnosti

Druhé místo nese jméno Solar Stage, a jak název napovídá, je poháněno energií získávanou ze slunce, respektive solárních panelů. Rock for People zde překročí své jméno a nabídne nezvyklé žánry, jako je fúze židovského klezmeru a jazzu, cimbálovku, ale i divadelní vystoupení, slam poetry a další.

Návštěvníci se v rámci zóny budou moci blíže seznámit i s potenciálem podhoubí od společnosti Myco, navštívit inkubátor CzechInvestu, vyzkoušet si cirkulární módu či si prohlédnout, jak se získává voda ze vzduchu ve stylu ČVUT. V nabídce bude také možnost postavit si betonové „lego“, objevit kouzlo světelného kufříku léčícího duševní poruchy, prohlédnout si postupy experimentální archeologie nebo si vyrobit vlastní koupelovou bombu v rámci některé z upcyklačních dílen a workshopů. Kompletní přehled všech možných aktivit festivalu, který se koná u Hradce Králové od 12. do 15. června, najdete zde.

Rock for People, respektive Park 360, ve kterém se akce odehrává, se již nyní snaží fungovat na principech cirkulární ekonomiky. Rozkládá se na ploše 60 hektarů, v prostoru bývalého vojenského letiště. Z někdejších hangárů jsou nyní jídelny, stánky s merchem či zázemí pro pořadatele a novináře. Do roku 2030 se chce celý park stát klimaticky neutrálním a energeticky zcela soběstačným.