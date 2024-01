Byznys – – 1 min čtení

Levnější rohlíky nebo sýr? Jedině s Netflixem. Streamovací služba se ve Francii spojila s Carrefourem

Už žádné kompromisy mezi zábavou a jídlem, říká Carrefour. Projekt spolupráce s Netflixem by se měl do konce roku rozšířit do celé Francie.