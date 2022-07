Liberecká přehrada je místo, které zejména v horkých dnech láká řadu návštěvníků. Ti se zde mohou slunit na travnaté ploše, na baru si koupit vychlazené nápoje, ovšem do vody se vydávají jen ti nejodvážnější. Její kvalita není příliš vysoká a ani celkové zázemí okolo přehrady není zrovna vyhovující. Po dlouhé době by se však liberečtí obyvatelé měli dočkat rozsáhlé rekonstrukce tohoto vodního díla, jež leží jen kousek od centra.

Když v Liberci nejdete do kopce, tak zde prší. A pokud zaprší pořádně, stezka okolo přehrady se rozbahní a zaplní kalužemi. To je ovšem jen jeden z problémů, které toto místo sužují. Zděná hráz prosakuje, opěrné zdi se drolí, zábradlí jsou zrezlá a na některých místech i zcela chybí. A ti plavci, kteří se odváží do ne příliš čisté vody, musejí zdolat nekomfortní železné schůdky.

Hlasů, proč město nevěnuje místu s velkým potenciálem větší péči, se v průběhu let objevila řada. Podle radních byla důvodem průtahů revitalizace místa nutnost koordinovat veškeré úpravy se státním podnikem Povodí Labe, pod který přehrada spadá. Nyní se však věci začnou dávat do pohybu.

Povodí Labe zanedlouho začne s vypuštěním přehrady, vybráním nánosů bahna z jejího dna a opravou hráze spolu s obvodovými zdmi. Tyto práce začnou již v průběhu tohoto roku, přičemž náklady na jejich provedení by se měly vyšplhat na 388 milionů korun bez DPH.

Foto: Kancelář architektury města Liberec Pohled na aktuální vstup do vody

Vypuštění nádrže chce město využít k revitalizaci jejího okolí na základě studie Kanceláře architektury města Liberec. V celé délce současné pláže by mělo vzniknout masivní schodiště, které umožní pohodlný přístup do vody a také vytvoří místo pro odpočinek. Chybět by neměla ani plovoucí mola, jež nabídnou další možnost, jak si vodu maximálně užít.

Revitalizace počítá také s novými pěšinami lemovanými výsadbou a zábradlím. Na místě se objeví nové odpadkové koše, osvětlení a také prostor vyčleněný pro dětské hry. Důležitou roli má hrát celkový bezbariérový přístup a vznikne i nové přemostění, které propojí spodní část přehrady s ulicí na protilehlém břehu.

Vypouštění by mělo začít 1. září a zabere celý měsíc. Celková obnova díla by měla trvat tři roky, přičemž samotné úpravy okolí přehrady budu zahájeny v roce 2024. Pro veřejnost bude přehrada opět otevřena na jaře roku 2025.

Rekonstrukce přehrady pomůže také se zlepšením funkce, pro kterou byla před více než sto lety vybudována, a to se zadržováním vody při vydatných deštích a s ochranou před povodněmi.