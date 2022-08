Lidé budou u Vltavské filharmonie sedět jako holubi a užívat si to, říká architekt, co na ni dohlíží

Na podobnou stavbu Česko čekalo velmi dlouho. Budova, kterou by navrhovalo světoznámé architektonické studio a která by zároveň sloužila prestižním hudebním tělesům, tu dlouho chyběla. Architekt Martin Krupauer je jedním z těch, kdo se zasloužil o to, že v Praze vznikne projekt Vltavské filharmonie podle dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG). Byť je sám architekt, tentokrát se všeho účastní jako vedoucí projektového týmu.

„Pro Prahu to nemohlo dopadnout líp, a to jak z hlediska kvality architektury, tak z hlediska jména vítězného týmu,“ říká Krupauer k výsledkům mezinárodní soutěže, které byly vyhlášeny letos v květnu, v novém díle podcastu Město. Ten si můžete poslechnout v přehrávači níže nebo na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube.

Podle Krupauera nyní vrcholí práce na smlouvě a harmonogramu. A když půjde vše dobře, v září Praha podepíše s vítězem soutěže, tedy s kanceláří Bjarke Ingels Group, smlouvu. „Pak začne další fáze, to znamená projektování a povolování, abychom za tři a půl roku mohli začít stavět,“ uvádí architekt.

Vltavská filharmonie je podle něj přijímána velmi dobře, dílčí kritika se objevila například kvůli nedostatku zeleně. Kruapuer ale vysvětluje, že jde o soutěžní návrh, který se teprve začne rozpracovávat do podrobného architektonického návrhu. A ten bude samozřejmě pracovat i se stromy a další vegetací.

Po novém hudebním svatostánku touží hlavní město i hudebníci už víc než sto let. Současné stavby nejsou dostačující. Nová budova by měla mít místo jak pro Českou filharmonii, tak pro Symfonický orchestr hlavního města Prahy, bude tu hudební oddělené městské knihovny a mnoho dalšího.

„Bude tam spousta místa, kde mohou probíhat prezentace od hudby, čtení nebo balet. Orchestry dnes samy pracují s dětmi i dospělými skrze speciální programy a baví je to. Dům ale nemusí sloužit jen tomu, může být i pro amatéry, kteří si budou chtít nahrát vlastní CD, nebo pro školu, která tu bude chtít uspořádat besídku a pozvat rodiče. Chceme filharmonii dostat k co největšímu počtu lidí,“ říká architekt.

Návrh od studia BIG je podle něj unikátní především pro svou transparentnost, což u filharmonií nebývá zvykem. „Když se na ten návrh podíváte, je obsypaný lidmi. Často dostávám otázku, jestli tam ty lidi skutečně budou. Odpovídám, že budou. Funguje to. A i proto se tam lidé budou chovat jako holubi. Budou tam sedět a užívat si to,“ míní vedoucí projektového týmu.

Ačkoli filharmonie nyní Krupauerovi zabírá spoustu času, jeho studio A8000 nepřestalo pracovat. Architekt se tak například podílí i na výstavbě zimního stadionu v Hluboké nad Vltavou, se kterým mu pomáhají hráči NHL.

„Většina jihočeských hokejistů, kteří vyrazili do světa a vrátili se, skončila na Hluboké. Mají tam takový malý stadionek, který milují a ze kterého je výhled na zámek. Přivedli nám hokejisty, aby k tomu také něco řekli. A je to stejné, jako s hudbou. Čím větší profík, tím probíhá normálnější diskuze. Stadion jsme tak řešili s klukama, kteří dobyli přes NHL svět,“ vypráví Krupauer.

Podcast Město s architektem Martinem Krupauerem si můžete poslechnout v přehrávači výše nebo na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube. Uslyšíte v něm mimo jiné odpovědi na tyto otázky: