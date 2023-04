Lidé musí chápat, jak fungují peníze. Pak se nám bude líp žít, říká tvůrkyně ekonomických olympiád

Martina Bacíková na jaře 2016 nevěděla, co se sebou. Bylo jí dvacet jedna let a její startupový pokus skončil nezdarem. „Zní to samozřejmě směšně, ale měla jsem tehdy pocit, že se mi zhroutil svět,“ směje se. Netruchlila ale dlouho – dostala totiž nápad, že bude coby bývalá úspěšná účastnice biologických olympiád pořádat své vlastní žákovské soutěže, ovšem zaměřené na finance. Tak vznikly ekonomické olympiády, kterých se letos po celém světě účastní přes sto tisíc dětí a projekt se už rozrostl i na Ukrajinu, do Číny i do Íránu. A aktuálně má namířeno do Spojených států.

Česko zůstává z pohledu zapojených škol největším trhem – ekonomických olympiád, jejichž krajská kola probíhala v lednu a únoru, se tu účastí kolem čtyřiceti procent zdejších středních škol. „Celkem jsme tu letos měli 30 800 studentů,“ říká Bacíková s tím, že celorepublikové finále proběhne v červnu v Praze. V září se pak v Bratislavě uskuteční finále světové.

Tam kromě českých a slovenských finalistů přijedou i zástupci z dalších šestnácti zemí, letos nově právě také z Vietnamu, USA nebo Ukrajiny „Ukrajina mě strašně mile překvapila. Člověk by si řekl, že tam mají úplně jiné starosti, ale máme tam přes tři sta přihlášených středních škol,“ zdůrazňuje osmadvacetiletá zakladatelka Institutu ekonomického vzdělávání (INEV), který ekonomické olympiády pořádá a zastřešuje.

Jeho zahraniční expanze pak v mnohém připomíná McDonald’s: „Fungujeme na bázi takových neziskových franšíz. Kdybyste se podíval na olympiády v cizině, jsou k nerozeznání od těch v Česku. Včetně otázek či vizuální podoby. Toto vše, stejně jako pomoc s organizací testování ve školních kolech prostřednictvím našeho speciálního softwaru, INEV poskytuje zdarma. Liší se vlastně jen jazyk a lidé.“

Podle Bacíkové se partneři, zpravidla místní neziskové organizace, které pak mají pořádání v dané zemi na starost, hlásí sami. Olympiády jsou pro účastníky i školy zdarma, jen v Asii na účast obvykle rodiče školám přispívají, protože v zemích jako Čína nebo Vietnam neexistuje filantropická komunita, která by aktivity, jako je podpora finanční gramotnosti, zafinancovala.

Naopak v USA, kde jsou lidé zvyklí přispívat školám, které je vychovaly, se INEV rozhodl založit vlastní organizaci. Takže v zemi, kde McDonald’s vznikl, nakonec nebudou ekonomické olympiády fungovat na franšízovém principu – institut tam má svého člověka, který aktuálně sbírá registrace od škol, během května pak mají proběhnout školní kola olympiády, která stejně jako v jiných zemích budou online. Každý test trvá čtyřicet minut.

Filantropie je jeden z hlavních zdrojů příjmů pro Bacíkovou a spol. Spolupracuje třeba s Nadací České spořitelny, se známým mecenášem Janem Bartou nebo s investiční skupinou Leverage, dlouhodobým partnerem přímo ekonomické olympiády jsou Komerční banka a Kooperativa: „Chci, aby naše projekty byly, pokud možno, zdarma. Nebo co nejdostupnější. Bez zapojení těch, kterým na finanční vzdělanosti naší společnosti záleží, ať již jednotlivců nebo třeba korporací, by INEV své projekty realizoval jen těžko.“

Právě proto, aby se dařilo dostávat téma finanční gramotnosti k co nejvíc lidem, přidala Bacíková už v roce 2018 také INEV Akademii, která pořádá workshopy a semináře pro učitele matematiky nebo základů společenských věd, kde si mohou doplnit vědomosti z jednotlivých finančních oblastí. Tyto kurzy bývají zpoplatněné – kantorům, respektive školám, které je vyslaly, mohou být ale díky akreditaci MŠMT proplaceny z takzvaných šablon.

Foto: INEV Martina Bacíková při přednášce pro učitele

Nyní ale Bacíková s kolegy rozjela pilotní projekt, který jde ve vzdělávání pedagogů ještě dál. S pomocí expertů nachystali výukové a metodické materiály rovnou pro plnohodnotný předmět finanční gramotnosti na středních školách a během sedmi sobotních celodenních lekcí naučí pedagogy, jak jej učit. „Dostanou vše, co potřebují, takže obratem mohou vše vyzkoušet naplno při své výuce. Vlastně jsme jim to připravili od A do Z.“

O pilotní fází pro dvě desítky kantorů byl velký zájem, jakmile od nich INEV posbírá zpětnou vazbu, začne chystat další kola. „Jeden žák, který absolvuje ekonomickou olympiádu, je vlastně jeden poučený obyvatel Česka. Ale dobrý učitel může těch lidí ovlivnit desítky nebo stovky,“ zdůrazňuje Bacíková, která nyní v pilotní fázi projektu vede lekce spolu s metodičkou, jež chystá veškeré podklady a na ně navazující aktivity. „Od září chceme projekt rozjet naostro, tam už budou jako vyučující působit experti na daná témata, nejlépe po boku učitelů, kteří prošli naším kurzem,“ plánuje zakladatelka institutu.

Institut ekonomického vzdělávání, s nímž spolupracuje mimo jiné i šéf Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, má tak skrze svou šéfku a zakladatelku poměrně ambiciózní vizi: „Zlepšovat finanční a ekonomické vzdělání má zásadní společenský dopad. Když budou lidé lépe rozumět tomu, jak fungují peníze a ekonomika, tak nejen že například nespadnou tak snadno do dluhových pastí, ale také se budou kvalitněji a odpovědněji rozhodovat u voleb, protože větší odpovědnost úzce souvisí s demokracií.“