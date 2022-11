Lidé při prodeji nemovitostí zatím nepochopili, že musí slevit ze svých nároků, říká zakladatel M&M Realit

Trh s nemovitostmi sužuje krize a makléři se zase učí vážit si lidí, kteří mají zájem něco koupit, všímá si spoluzakladatel realitní kanceláře M&M Reality Miroslav Jonáš „Dnes, když zazvoní některým makléřům třikrát za den telefon, dvakrát je to jejich manželka,“ vtipkuje. Jejich pozornost se tak přesouvá k zákazníkům, kteří mají zájem vůbec něco koupit. Nemovitostí je teď na trhu hodně, ale řada potenciálních klientů realitních kanceláří si je nemůže kvůli drahým hypotékám dovolit. Zbytek zase vyčkává na pád cen, který je podle Jonáše v příštích letech nevyhnutelný.

„Je to podobné krizi v roce 2008,“ míní Miroslav Jonáš. Ten, kdo chce prodat nemovitost, musí v dnešní době slevit ze svých požadavků. Na trhy negativně působí válka na Ukrajině, ve Spojených státech vyhlíží recesi a celou Evropu sužuje energetická krize. „Dokud v tomto neuvidíme světlo na konci tunelu, tak nevidím prostor pro růst v ničem,“ říká v novém díle Investičního podcastu Vojty Žižky, který si můžete poslechnout v přehrávači níže.

Po neuvěřitelném růstu cen nemovitostí v předchozích letech přichází probuzení do nové reality. „Prodávající to ještě nepochopili. Za pražský byt v paneláku na Černém Mostě už nikdo přes devět milionů nezaplatí,“ tvrdí zakladatel M&M Realit. Může za to kromě situace na trhu i změna klientely. Lidé za své peníze začínají vyžadovat větší komfort. Situace je přitom podle Jonáše nepříjemná i pro developery.

„Oni dnes nabízejí v akci metr čtvereční za 140 tisíc korun. Je to nesmysl,“ říká Jonáš. Taková cena je prý přepálená a nikdo rozumný ji podle něj nezaplatí. Pokud má člověk zájem o bydlení v novostavbě, doporučuje známý realiťák jít na přechodnou dobu do nájmu a čekat, až ceny vysněného bytu klesnou. Lidé by se měli připravit na to, že řada developerských projektů krachne. A zbylé nemovitosti se pak začnou prodávat v aukcích.

Zájemci se zároveň při nákupu bydlení začali nově dívat na úplně jiné faktory. „Pokud vidím, že je barák nezateplený a má vlastní kotelnu, tenhle rok může být krutý,“ vysvětluje Jonáš. Zájemci by se měli ptát i na to, kolik má společenství vlastníků jednotek našetřeno a jestli si náhodou nebude muset vzít v nejbližší době úvěr, který bude zákonitě dražší kvůli vysokým úrokovým sazbám.

Investorům do nemovitostí Jonáš radí, aby se zaměřili na krajská města. „Důležitá je dostupnost do centra,“ tvrdí. Smysl má i investice do malého bytu v Praze a Brně. Kvůli dražším hypotékám totiž dramaticky vzrostl zájem o pronájmy. Na zajímavý byt je i několik desítek zájemců, a to zákonitě zvyšuje ceny. Velmi znevýhodněnou skupinou jsou v tomto případě podle Jonáše lidé z Ukrajiny, protože na trhu je zájem především o dlouhodobé pronájmy.

Radu má i pro investory do takzvaných tiny housů, tedy alternativních minidomků. Pokud vás napadlo někdy koupit louku, dát tam designový dřevěný domek a pronajímat ho na Airbnb, Jonáš vám to během sekundy vymluví. „Nevybudujete tam septik. Úřady vám to nepovolí. Možná by mohla fungovat maringotka na kolečkách, kterou odvezete,“ říká.

Samorost s videorekordérem

Jonášův podnikatelský příběh začal v nezletilosti, kdy si krátce po sametové revoluci začal vydělávat jako filmový pirát. První příjmy mu přinesly filmy Krvavý sport či třeba Komando. Už ve svých patnácti si uvědomil, že videorekordér jeho rodičů mu může otevřít cestu k penězům, a začal proto přeprodávat kopie populárních filmů. Jak sám zmiňuje, na začátku kariéry se na hraně legality pohyboval poměrně často.

Nevyhnul se ani známému multilevel marketingu. V devadesátkách využíval chytré triky, které z něj postupně udělaly vlivného podnikatele v realitách. Dnes i bez studia práv patří mezi laické znalce občanského zákoníku, což mu prý dává obrovskou konkurenční výhodu.

Protože Jonáš nevěděl, v čem by chtěl přesně podnikat, zkoušel na začátku vše. Do Česka s kamarádem například přivezli i vodku ve spreji nebo si vyzkoušel obchodovat s auty. Žádná z těchto aktivit ale nakonec nevyšla. Jedna, do té doby bokovka, se však uchytila.

Jeho společnost M&M řešila i reality a velký zájem lidí firmu postupně naklonil tímto směrem. Díky tomu se z ní stala česká realitní jednička. Miroslav Jonáš později z M&M odešel a pilířem jeho podnikání jsou nově i technologie. Díky vlastnímu chytrému softwaru automatizoval nákup nemovitostí v aukci a začal se věnovat konzultantské činnosti. Jeho celý příběh si můžete poslechnout v novém díle Investičního podcastu Vojty Žižky.