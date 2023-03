Lidem v Africe dávají přístup k energii ze slunce. Teď navrhli solární lampy ve spolupráci s Ikeou

Povědomí o solárních panelech a energii získané jejich prostřednictvím se sice v kontextu posledního roku výrazně zvýšilo, přesto jde o hodně technickou záležitost, kterou si jen málokdo spojí s ryze hřejivou emocí. Právě pozitivním střípkem chce nyní přispět společnost Ikea ve spolupráci se sociální organizací Little Sun, která již deset let zpřístupňuje lidem v rozvojových zemích solární energii. Společně nyní představují kolekci Sammanlänkad, kterou tvoří dvě LED svítidla zachycující energii ze slunce. Na vybraných trzích včetně toho českého budou uvedeny teď v dubnu.

Společnost Little Sun založili před deseti lety umělec Olafur Eliasson a inženýr Frederik Ottesen s cílem poskytnout lidem žijícím mimo elektrickou síť přístup k solární energii. „Vznikli jsme z uměleckého studia v Berlíně a od prvního dne jsme se zaměřovali na to, abychom čistou energii zpřístupnili co největšímu množství lidí. V té době byla energie nedostupná pro 1,5 miliardy lidí po celém světě,“ vysvětluje Felix Hallwachs, generální ředitel společnosti Little Sun.

Nyní se číslo dostalo na 800 milionů, ale například v subsaharské Africe, což je část planety, na kterou se v Little Sun soustředí nejvíce, se číslo konstantně drží na 600 milionech lidí. A právě s tím se snaží berlínská společnost bojovat. První produkt, který navrhla, tak byla malá solární lampa ve tvaru slunce, druhým bylo nabíjecí zařízení pro mobily, rovněž poháněné energií získanou ze slunečních paprsků.

Foto: IKEA / Little Sun James Futcher a Felix Hallwachs

„V průběhu deseti let jsme do Afriky poslali přes milion a půl solárních zařízení, takže jsme ovlivnili životy více než čtyř milionů lidí. Jednak jsme jim dali možnost využít energii ze slunce, jednak jsme jim pomohli ušetřit životní náklady, protože nemusí platit za kerosin ani svíčky. To souvisí i se snížením emisí, protože domácnosti díky tomu nemusí pálit zmíněné suroviny ani dřevo,“ dodává Hallwachs.

Podle jeho slov mají nejlepší zpětnou vazbu zejména od dětí, které se mohou díky lampám snadno dostat domů ze školy i po tom, co zapadne slunce. Nadto se mohou více hodin věnovat také učení a domácím úkolům. Což možná pro děti v našem evropském kontextu nezní jako něco lákavého, dětem v Africe ale taková možnost bez přehánění mění život. Velmi důležitý je pro ně také pocit lepšího spojení se světem, který jim dostupná elektřina umožňuje.

A i když toho v Little Sun v posledních letech udělali mnoho, chtěli povědomí o své vizi rozšířit mezi širší publikum. Dlouhodobě totiž usilují především o to, aby o solárním pohonu informovali jako o něčem, co je bez debat nutnost pro udržitelnou budoucnost, ale zároveň může jít o zábavnou, líbivou a inspirující záležitost. „Vždy nám šlo o to, aby se lidé díky našim produktům cítili silnější. Umožní jim totiž vnést energii ze slunce do jejich domovů, mají ho úplně na dosah.“

V průběhu přibližně čtyř let se pak rýsovala dvojice produktů pro Ikeu, které tvoří kolekci Sammanlänkad. Je navržená tak, aby lidi upozornila na potenciál slunce jakožto alternativního zdroje energie pro předměty každodenní potřeby. Důležité zároveň bylo, aby byly produkty co možná nejdostupnější – proto se menší lampa bude prodávat pod 10 eur.

„Rozhodli jsme se spolupracovat s Little Sun, protože se nám líbí jejich práce a také to, jak do ní vnášejí umění. Do nové kolekce jsme chtěli přinést design a krásu. Solární energie je totiž velmi technická a pro mnohé těžko uchopitelná, takže chceme lidem ukázat, že mohou mít doma něco krásného, co jim zároveň umožní přemýšlet nad tím, jak lze vlastně alternativně získanou energii využívat,“ dodává James Futcher, kreativní šéf ve švédské Ikee.

Obě lampy jsou inspirované samotným sluncem, mají tak tvar polokoule. Ta větší má kovový nastavitelný rám, takže ji lze využívat jako stolní, ale i závěsnou lampu. Díky nakloněnému zrcadlu polokoule vytváří iluzi glóbu a celá sestava připomíná zářící hvězdu s oběžnou dráhou. Polokouli lze ale snadno odepnout a použít ji jako svítilnu. Solární panely jsou umístěné z druhé strany zrcadla a pro úplné nabití je potřeba je namířit ke slunci po dobu devíti hodin. Poté září v plné intenzitě až šest hodin, v případě režimu tlumeného světla dokonce až 18 hodin.

Foto: IKEA / Little Sun Větší lampa může posloužit jako stolní, ale lze ji i zavěsit

„Lidem jsme chtěli seznámení se sluncem co nejvíce zjednodušit. A zároveň ho udělat co nejdostupnější. Menší lampa má tak skutečně nízkou cenu, druhá je více dekorativní. Ale díky oběma máte možnost interagovat se světlem získaným udržitelnou cestou,“ říká Futcher.

Menší lampa je navrhnutá jako přenosná a nabízí praktické funkce i pro venkovní použití. Její součástí je žlutý popruh, za který je možné ji držet nebo ji zavěsit na místo, kde se může nabíjet. Nabíjení trvá také devět hodin a v plné intenzitě dokáže lampa svítit po čtyři hodiny, tlumeným světlem dokáže uživatele zásobovat až osm hodin.

Kolekce Sammanlänkad je podle Felixe Hallwachse další velký mezník pro Little Sun. „Design, krása a jednoduchost v jednom dělají z těchto výrobků něco, co lidé budou ve svém životě používat a umožní jim to přijmout myšlenku ohledně využití solární energie v budoucnosti. My můžeme nabídnout jen takové malé pošťouchnutí a takových pošťouchnutí je potřeba ještě spousta. Ale jsme nadšení, když vidíme, kolik solární energie dokážeme i tak dostat do světa,“ uzavírá.