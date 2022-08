Lidové auto princezny lidu. V Británii jde do aukce neobyčejně obyčejný Ford milované Diany

Ve vozovém parku britské královské rodiny najdeme luxusní Rolls-Royce, Bentley nebo Jaguary. I proto, že princezně Dianě v polovině osmdesátých let ochranka zakázala nápadné auto, sedala britským lidem milovaná lady za volant daleko obyčejnějších vozů. Jeden z nich je i dnes, pětadvacet let po Dianině tragické smrti, stále ve skvělé kondici a číslo na jeho tachometru by mu mohl závidět nejeden novější model. V aukci teď navíc hledá nového majitele.

Na legendárním závodním okruhu Silverstone ve Velké Británii, kde se mimo jiné každý rok prohánějí závodníci formule 1, šel do dražby Ford Escort RS Turbo S1 z roku 1985, který byl speciálně vyrobený pro princeznu Dianu, jež v něm jezdila mezi lety 1985 a 1988. Pořadatelé aukce čekají, že se jeho cena vyšplhá minimálně na 100 tisíc liber (2,9 milionu korun).

V létě roku 1981, měsíc před svatbou, dal princ Charles Lady Dianě Spencer stříbrný svatební dar. Nebyl to ovšem šperk, ale sedan Ford Escort Ghia s motorem o objemu 1,6 litru. Bylo to auto ničím nevyčnívající, zároveň ale bylo však tak trochu zprávou britské společnosti, kterou tehdy zmítala recese. V zemi stoupala inflace a lidé přicházeli o zaměstnání.

Ukázalo se, že skromný dárek byl krok správným směrem a moc čaje tehdy Britové rozhořčením nad autem princezny nevylili. Obyčejné auto nicméně Dianu po pár letech možná začalo nudit, proto se v roce 1985 rozhodla pro změnu. Jako nový vůz si vybrala křiklavě červený Ford Escort RS Turbo, navíc ve verzi kabriolet.

Foto: Silverstone Auctions Princezna Diana auto používala zejména v Londýně

Když to zjistila její ochranka, zděsila se při pomyšlení, jak by měla princeznu chránit s větrem ve vlasech a ještě k tomu v autě s tak nápadnou barvou. Velitelství královské ochranky si tak s PR oddělením Fordu vyměnilo několik dopisů a nakonec došlo ke kompromisu. Diana dostala Ford, který chtěla, ale s pevnou střechou a v méně nápadné černé barvě. Téměř všechny Escorty byly tehdy bílé, černě Ford auto natřel speciálně pro princeznu. Celkem automobilka Dianě a její ochrance poskytla tři tyto modely.

Princezna v něm jezdila většinou po Londýně, se syny Williamem a Harrym na zadních sedačkách a členem ochranky vlevo na sedadle spolujezdce. Auto s výkonem 132 koní mělo upravená zpětná zrcátka, aby měla ochranka přehled o tom, co se děje kolem auta. V přihrádce u spolujezdce byla vysílačka.

Odborník na klasická auta Arwel Richards, který s organizátory aukcí v Silverstonu spolupracuje, řekl, že lidé mají Ford Escort RS v oblibě. „Už jsme tu měli několik vozů s královskou stopou, ale toto konkrétní auto je perfektní jak svou historií, vzácností, stavem a počtem najetých kilometrů,“ uvedl Richards pro britský Daily Mail.

Po Dianině smrti v roce 1997 koupil auto šéf obchodu Fordu pro svou manželku za skromných 2 683 liber (77 tisíc korun). Vozidlo nakonec skončilo ve sbírce Fordu, který ho dodnes udržuje v perfektní kondici. Auto má navíc na tachometru v přepočtu jen lehce přes 40 tisíc kilometrů.

Mezi dalšími položkami aukce, která se koná v rámci třídenního motoristického festivalu Classic, je třeba kabriolet Rolls-Royce, který kdysi vlastnil zpěvák Maurice Gibb z kapely Bee Gees. V nabídce je i Rover P5 z roku 1973, který vezl bývalou britskou premiérku Margaret Thatcherovou po výhře ve volbách v roce 1979 na setkání s královnou Alžbětou. Organizátoři sběratele lákají i na minibus Volkswagen T25 Caravelle GL 112 britského fyzika Stephena Hawkinga.