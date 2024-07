LEGO natočilo animované Čelisti. A představuje novou stavebnici podle Spielbergova žraločího filmu

Uložit 0

Po spatření obřího žraloka ve filmu Čelisti zazní památná věta, že jeho rádobylovci budou potřebovat větší člun. To ale netušili, že daleko zajímavější by byla loď menší… mnohem menší! A to v podobě nové stavebnice LEGO na motivy Čelistí, kterým navíc kostičková firma vzdává poctu i veselou animovanou předělávkou.

Film Stevena Spielberga za rok oslaví už padesát let od premiéry, ale dodnes patří k nejvíce strhujícím snímkům, které se kdy z hlubin Hollywoodu vynořily. Získal tři Oscary, měl tři (pravda, už ne tak skvělá) pokračování, dokonce i z obyvatel států bez přístupu k moři udělal bojácné žralokofoby a ústřední hudební motiv Johna Williamse patří k nejzapamatovatelnějším kouskům filmového audia v historii. A teď se Čelisti proměnily na LEGO.

Stavebnice LEGO Čelisti jde do prodeje začátkem srpna a za 3 699 korun dostanete krabici s 1 497 díly, z nichž postavíte žraloka i člun Orca s posádkou, která se ho snaží ulovit. Což jsou přesně ty ingredience, které potřebujete pro možná nejslavnější scénu Spielbergova snímku. V ní hlavní hrdina policajt Brody (Roy Scheider) hází do moře návnadu, aby žraloka nalákal… A když ho spatří, jen v šoku zahlásí, že tahle kocábka na obří parybu stačit nebude: „You’re gonna need a bigger boat!“

Právě dílek s touto do historie kinematografie zapsanou hláškou zdobí hotovou stavebnici, ve které nechybí ani figurky Brodyho, lovce Quinta a vědce Hoopera. A samozřejmě žraloka, kterého můžete umístit buď za loď, nebo na zvláštní podstavec. Mimochodem i tenhle výtvor praktických filmových efektů dostal jméno. Štáb mu tehdy začal říkat Bruce – podle Spielbergova právníka.

Novinka je dalším dílem z projektu LEGO Ideas, který prakticky komukoliv dává možnost vymyslet vlastní stavebnici a oficiálně ji vydat. „Čelisti jsou můj nejoblíbenější film, takže jsem je opravdu hodně chtěl předělat do LEGO podoby. Abych zachytil všechny detaily, tak jsem si je dokonce pouštěl políčko po políčku,“ prozradil o svém díle designér Johnny Campbell.

V rámci LEGO Ideas nejprve musel nasbírat deset tisíc hlasů od fanoušků, pak ještě přesvědčit odbornou porotu. Podobným procesem prochází třeba i LEGO stavebnice Tančícího domu v Praze, už dříve uspěla například červená telefonní budka z Británie nebo stavebnice Orient Expressu. LEGO nicméně nespolupracuje jen s fanoušky, ale třeba i s Evropskou kosmickou agenturou – a tak kostky z lunárního prachu poslouží ke stavbě základny na Měsíci.

Ale ještě zpátky k Čelistem. Kromě toho, že si za pár dní budete moci kousek filmu postavit, LEGO už teď představení a vydání stavebnice doprovodilo dalším parádním kouskem. Čelisti předělalo do podoby animovaného filmu. Dvě hodiny původního snímku sice vměstnalo do devadesáti sekund, ale žádný z důležitých okamžiků nechybí. Jen nečekejte krev, ale legraci dobře známou všem divákům LEGO filmů a seriálů.