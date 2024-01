Uložit 0

Udělejte si místo v poličce, LEGO představilo další parádní sběratelský kousek. Ale tentokrát to není spojení plastových kostek a filmového fenoménu. Kdepak, tentokrát je to fenomén takřka celosvětový. Je to červená telefonní budka, spolu s dvoupatrovým autobusem a královskou rodinou jeden z nejslavnějších symbolů Velké Británie.

Jestli jste někdy navštívili Londýn či jiné britské město, nejspíš jste si ji sami vyfotili. Případně domů poslali pohlednici s jejím motivem. Telefonní budka v nepřehlédnutelném barevném provedení je s ostrovním královstvím spojená podobně těsně jako Beatles nebo David Beckham. Teď navíc slaví krásné výročí, přesně před sto lety ji sir Giles Gilbert Scott navrhl. Narozeniny budky nyní novou sběratelskou stavebnicí připomíná i LEGO.

Jednatřicet centimetrů vysoký model tvoří 1 460 kostiček, vedle budky samotné (buď s devadesátkovým, nebo s ještě víc old school telefonem s otočným číselníkem) postavíte i pouliční lampu, květináče a část plotu. Ty nejenže vyvolávají dojem scény z Londýna, ale poslouží i praktickému účelu. Drátové telefony už totiž pro nás jsou podobná minulost jako telefonní budky, ale mobilní telefon máme prakticky každý – a právě jako stojánek pro mobil LEGO novinka poslouží.

Skutečná předloha stavebnice vznikla už v roce 1924 v soutěži o nové telefonní budky. Do té doby používaná budka s označením K1 se totiž nezamlouvala Londýňanům. Úřady tak hledaly náhradu. Mezi návrhy se porotě nejvíce líbil ten od sira Gilese Gilberta Scotta. Ten ji přitom původně neplánoval natřít na dnes už ikonickou červenou barvu.

Scottův návrh počítal s kovovým exteriérem a modrozeleným vnitřkem. Komise, která jeho designu přiřkla vítězství, nicméně rozhodla o rudé variantě, a od roku 1926 začaly po ostrovech růst kovové budky K2. Mimochodem, Scott je proslavený nejen díky nim, ale i další britskou ikonou – elektrárnou Battersea. Také ta se v minulosti dočkala zpracování v LEGO podobě.

Kostičkifikačním procesem prošlo díky designérům společnosti LEGO už několik podobně ikonických budov či produktů průmyslu. Přímo v Česku například vznikají stavebnice Eiffelovy věže i Titaniku. Dánská společnost také nedávno sběratelům představila slavný Orient Express anebo svou verzi ikonického fotoaparátu Polaroid.

LEGO nicméně kombinuje kostky nejen s historickými ikonami, ale i s popkulturními značkami. Nedávno takto vydalo třeba sídlo Avengerů od Marvelu či ornitoptéru ze sci-fi Duna. Případně stavebnici elfího sídla Roklinka z Pána prstenů, kde najdete kromě hrdinů v čele s Bilbem Pytlíkem i temného pána Saurona.

To legobudka je o něco méně velkolepý produkt než gigantický fantasy set, ale rozhodně není o nic méně ikonická. Navíc to znamená i výrazně příznivější cenu. Červenou telefonní budku pořídíte už od 4. února na e-shopu LEGO za 2 799 korun. Ani kvůli tomu nemusíte letět do Británie. Nebo někam volat.