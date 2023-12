Zpátky na Polaroid. LEGO uvádí repliku legendárního instantního fotoaparátu

Uložit 0

S příchodem iPhonů a dalších smartphonů klasickým fotoaparátům odzvonilo, to ale neznamená, že nezbylo pár kultovních kousků, které se neomrzí ani za další dekády. Mezi nimi je i jednooká zrcadlovka SX-70 ze sedmdesátých let, které nikdo neřekne jinak než prostě Polaroid. To proto, že ho vyvinula stejnojmenná americká společnost, jejíž sláva ovšem už dávno zanikla. O důvod víc, aby do hry vstoupilo LEGO s novou stavebnicí, se kterou chce produkt náležitě oživit.

Jeden z nejslavnějších fotoaparátů s takzvaným samovyvolávacím filtrem, se kterým jste si mohli fotku po jejím pořízení nechat automaticky vyvolat přímo z něj, se dočkal své kreativní repliky. Na paškál si OneStep SX-70 z dílen Polaroidu vzalo LEGO, které představilo nový set, díky němuž si legendární foťák můžete doma postavit – a oživit tak vzpomínky na uvolněné sedmdesátky.

Za původním návrhem stavebnice stojí youtuber Minibrick, který na bázi pestrobarevných kostiček produkuje nejrůznější obsah na internetu. Právě on se přihlásil do programu LEGO Ideas, kde se hromadí návrhy od fanoušků firmy, přičemž LEGO čas od času ty grafické koncepty, které mají nejvíce podporovatelů z řad veřejnosti, vybere a poté je uvede v realitu.

„Od návrhu po dokončení fotoaparátu uběhlo něco málo přes měsíc. Vlastně jsem ho začal navrhovat na dovolené ve Francii, protože jsem se nemohl dočkat. Design Polaroidu OneStep SX-70 se mi vždycky líbil, je neuvěřitelný ikonický – a navíc se objevuje všude,“ řekl pro LEGO Minibrick, který s návrhem repliky tohoto fotoaparátu přišel v lednu loňského roku.

Reálným výsledkem je model skládající se z 516 dílků, který po složení nabízí takřka vše, co jeho skutečná verze. Má známý výrazný hledáček, duhovou linku, pohyblivé kolečko pro nastavení citlivosti i hravý prvek v podobě „vyvolání“ fotky. Za předpokladu, že do zařízení vložíte jeden ze tří předvytvořených snímků (včetně toho, kterému dal vzniknout vynálezce Polaroidu Edwin H. Land), které přichází v balení.

Polaroid OneStep SX-70 od LEGO vychází na 1 949 korun s tím, že už teď je možné ho předobjednat. Doručován bude od 1. ledna. Jako vánoční dárek tedy neposlouží úplně ideálně, ale pokud stále hledáte tipy, navštivte ty naše, které jsme pro vás sestavili. Třeba tam najdete věc, která udělá radost vašim blízkým. Nebo rovnou vám.