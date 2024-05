Lítačka vyhledá trasu s chůzí, MHD i kolem. Najde klimatizovaný vůz a vyhne se stoupání do kopce

Uložit 0

Do středočeských Nehvizd jede o víkendu autobus z Černého Mostu na okraji Prahy jen jednou za hodinu. Pokud někdo spěchá, patrně se mu nechce procházet všechny možné aplikace, aby zjistil, za jak dlouho může být na místě taxi a kde se nachází nejbližší sdílené auto či v případě odvážlivců kolo. Všechno tohle najednou umí aplikace PID Lítačka. Z původní aplikace, která sloužila především pro tramvajenku, se stal ojedinělý nástroj.

Součástí aplikace je už čtyři měsíce alternativní forma vyhledávání, která kromě klasického spojení MHD kombinovaného například s chůzí umí vyhledat všechny možné spoje. Teď jde do ostrého provozu. Vedle pražské veřejné dopravy a vlastních nohou lze do cesty zahrnout také vlak, autobus, auto, sdílené auto, vlastní či sdílené kolo, případně taxi. Jako taková je unikátní nejen v Česku, ale i ve světě.

Takzvaný intermodální vyhledávač navíc nepotřebuje znát konkrétní zastávku, umí najít cestu rovněž z adresy na adresu, a tak třeba zkombinuje tramvaj s kolem, autem navede na záchytné parkoviště a odtud poradí metrem, případně navrhne jít pěšky. Pomáhá mu s tím rozsáhlá datová základna, která využívá více než třicítku různých zdrojů. Jde o mapy silnic i cyklostezek, vyhledávač pracuje rovněž s aktuální polohou vozidel hromadné dopravy a s obsazeností jednotlivých parkovišť a zohledňuje i dopravní situaci v reálném čase.

Foto: OICT / CzechCrunch Aplikace ukáže délku trvání cesty i cenu

Nemělo by se tak stát, že by nabádal k zastavení na záchytném parkovišti, kde už je plno, nebo že by posílal na tramvaj, která nejede kvůli aktuálním problémům na trati. Ví také, jestli a kde je sdílené kolo k dispozici. Nebo to, kdy je potřeba na cyklostezce sesednout a kolo vést. Najde další nejbližší zastávku, pokud na té vaší spoj zrovna odjel. Má rovněž vylepšený našeptávač obcí ve Středočeském kraji, pamatuje si, co člověk hledal naposledy, a umí trasy zařadit mezi oblíbené. Zná ceny, a to nejen kol či aut, ale i modrých zón.

„Data máme přímo od poskytovatelů, což dělá i konkurence, ale rozhodně ne v takovém rozsahu jako my,“ uvedl pro CzechCrunch předseda představenstva městské firmy Operátor ICT Benedikt Kotmel. Například Google, který umí plánovat trasu v kombinaci pěšmo a MHD, čerpá data o zpožďování tramvají nebo autobusů právě od městské společnosti. „Důležité je, že si v aplikaci můžete zvolit mód, jaký chcete. Pokud mám na sobě oblek a nechci jet na kole, pak ho prostě odškrtnu a aplikace mi vyhledává spoje bez něj,“ líčí Kotmel.

Aplikace vyhledává spoje v rámci Prahy i Středočeského kraje. Napojené jsou na ni firmy poskytující sdílená kola Rekola a Nextbike, zapojené je i Liftago a Asociace českého carsharingu, která zastřešuje Anytime, Car4way, Autonapůl a HoppyGo. V nejbližší době se chystá také napojení elektrokoloběžek a elektrokol Lime. Vylepšovat se má i design, aby byla aplikace co nejjednodušší.

Kromě toho, že umí spojit různé druhy dopravy, je neobvyklá i v dalších funkcích. Uživatel může například vyhledávat jen nízkopodlažní vozy nebo bezbariérové zastávky, najde si funkční eskalátor a výtah. Stejně tak klimatizované spoje. Pokud člověk plánuje jet na kole, může zadat, že se chce vyhnout strmému stoupání. „PID Lítačka se stává jedinou mobilní aplikací, která kromě toho, že vám kompletně naplánuje cestu, umožní také nákup jednotlivých jízdenek, dlouhodobých kuponů nebo platbu za parkování,“ říká k tomu náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Pokud mám na sobě oblek a nechci jet na kole, pak ho prostě odškrtnu a aplikace mi vyhledává spoje bez něj.

U speciálního rozšířeného vyhledávání stále svítí červená hláška, že jde o beta verzi, je už ale plně funkční. Právě teď jde navíc do ostrého provozu, protože lidé začínají s rostoucími teplotami využívat sdílených kol. I tak Operátor ICT vybízí, aby se lidé o případné nepřesnosti podělili, ne vše lze ohlídat především kvůli velkému množství vstupních dat. K intermodálnímu vyhledávači pak v Lítačce stále zůstává i ten klasický, který navede z jedné do druhé zastávky.

Vyhledávač spojů je v aplikaci PID Lítačka tím nejvyužívanějším nástrojem, od začátku roku doteď ho lidé použili v 21 milionech případů, ročně je to až ke sto milionům hledání. Daleko za tím je nákup jízdenek, zaplacení za parkování v zóně placeného stání či jednoduché prokázání se při kontrole revizorem. Rozšířený vyhledávač, který spojí všechny možné druhy dopravy, používá sedm až deset procent ze všech lidí, co v Lítačce vyhledávají. Jejich počty pravidelně rostou, Operátor ICT nicméně chce, aby se zvyšovalo také procento použití intermodálního vyhledávání. Měsíčně aplikaci používá 900 tisíc unikátních uživatelů.