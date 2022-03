Londýn má na dosah novou dominantu. K Big Benu by mohl přibýt obří dóm s největší LED obrazovkou

Londýn může nabídnout celou řadu ikonických staveb. A další se pomalu rýsuje. Stačí jen potvrzení starosty města a ambiciózní návrh nového kulturního a esportového dómu od studia Populous dostane zelenou. Devadesát metrů vysoká hala ve tvaru koule má být pokrytá obřími LED panely a nabídnout největší LED obrazovku na světě.

Komu vadí světla blikající přímo do oken a bydlí poblíž nákupního střediska Westfield Straford City v Londýně, nejspíše by si měl začít hledat novou adresu. V podstatě již jen jediný podpis dělí Londýn od toho, aby se nová multifunkční aréna MSG Sphere London stala další architektonickou perlou města.

Slůvko perla je příznačné, jelikož návrh počítá s objektem ve tvaru koule částečně usazené v zemi. Zabrat by měl prostor svíraný třemi železnicemi. Nad tratěmi se bude tyčit do výše 90 metrů, dosahovat tak bude podobné výšky jako slavný Big Ben. Mimo zázemí pro pořádání kulturních a esportových akcí bude jeho součástí i několik restaurací, kavárna, hudební klub či maloobchodní prostory. Vše navíc obklopí veřejný prostor s parkem, dětskými hřišti a venkovní tělocvičnou.

Foto: MSG Entertainment Zářící kopule bude viditelná z daleka

Právě esportové akce by měly uvnitř MSG Sphere London dostat zcela nový rozměr. Dominantou interiéru se totiž stane obří obrazovka, podle autorů vůbec největší LED obrazovka na světě s tím nejvyšším rozlišením. Diváci by tak měli mít dokonalý přehled o tom, co se děje na virtuálním bojišti při šarvátkách jednotlivých týmů.

Celou atmosféru zápasů i kulturních akcí by měl podtrhnout adaptivní akustický systém s křišťálově čistým zvukem a haptický systém, který zprostředkovává basy. Díky tomu by diváci, kterých se má do arény vměstnat až 21,5 tisíce, měli dění prožívat doslova na vlastní kůži.

Technologie LED diod si našla cestu i na plášť dómu, jehož vzhled díky tomu bude zcela programovatelný. Podle dostupných vizualizací by měl zobrazovat především dění uvnitř či obsah s ním související. Zároveň se bude jednat o obří světelný billboard viditelný již z dálky. Část energie, kterou bude celý objekt napájen, bude získávána z obnovitelných zdrojů a návrh počítá také s šetrným vodním hospodářstvím.

Jak se starosta Londýna Sadiq Khan v otázce stavby dómu rozhodne, prozatím není jisté. V minulosti však několikrát ukázal, že podobně megalomanské projekty je schopen nemilosrdně zaříznout. Svým negativním postojem zastavil například výstavbu monstrózní vyhlídkové věže Tulip od Foster + Partners. Ta měla rozkvést hned vedle známé výškové budovy 30 St Mary Axe, které se přezdívá gherkin (okurka). A neprošel přes něj ani návrh parkového mostu Garden Bridge od Thomase Heatherwicka.

Pokud by však byla zamítnuta i MSG Sphere London, půjde si slibovaný zážitek vychutnat alespoň v Las Vegas. Zde již začaly práce na téměř identické stavbě, jejíž provoz by měl být spuštěn během příštího roku.