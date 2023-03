Loni Češi propadli cestovní horečce. Čedok hlásí rekordní výsledky a chystá nové exotické destinace

Cestování se v loňském roce nejenže vrátilo do starých, předcovidových kolejí, ale navíc zažilo nebývalý boom. Alespoň to hlásí cestovní kancelář Čedok, která loni dosáhla nejvyššího zisku od roku 1989 – její obrat se vyšplhal na téměř pět miliard korun a na dovolenou se s ní vydalo 270 tisíc klientů. Nyní tak cestovní kancelář chystá doplnit své portfolio o další destinace, mezi nimiž jsou i exotická Keňa a Srí Lanka. Nadto prostřednictvím polské skupiny Itaka nově rozšířila své pole působnosti na Slovensko, Lotyšsko a v plánu je také Estonsko.

Po dvou letech, kdy nejen celý cestovní ruch zažíval bezprecedentní útlum, se tržby Čedoku vyšplhaly na rekordních 4,9 miliardy korun. V covidem nejhůře zasaženém roce se částka dostala na pouhou půlmiliardu a předloni na necelé dvě miliardy. Co se hrubého provozního zisku týče, ten se loni meziročně více než zdvojnásobil na 72 milionů korun. A počet klientů v porovnání s rokem 2021 stoupl o 111 procent.

„Rok 2022 byl v Čedoku jednoznačně nejúspěšnější v novodobé historii. Po celý kalendářní rok jsme létali s velmi vysokou obsazeností letadel, která dosahovala 98 procent. To samé se děje i v letošním prvním čtvrtletí, kdy se pohybujeme dokonce na 99 procentech. Aktuálně máme 40 poboček a plánujeme otevřít dalších deset. I přes dobu digitalizace stále velká část našich klientů – přibližně 65 procent – ráda nakupuje zájezdy v kamenných pobočkách,“ vysvětluje generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Rovných 80 procent klientů Čedoku si pak loni vybíralo pobytové dovolené, což jsou primárně odlety na charterových letech. Oblíbené jsou ale také poznávací zájezdy, jak do exotických, tak do blízkých destinací, do kterých se lze vydat autobusem i vlakem – tento způsob cestování si zvolilo 15 procent klientů, dalších pět procent pak vlastní dopravu, která se nejčastěji pojí s dovolenou v Chorvatsku.

Foto: Čedok Stanislav Zeman se Čedok pokouší posunout do budoucnosti

„Loni jsme přišli s novým konceptem vlakových zájezdů, které se velmi dobře prodávají. Očekáváme, že letos s námi takto odjede více než pět tisíc klientů. Jednou z destinací, kde rozšiřujeme nabídku těchto zájezdů, je Švýcarsko. Stali jsme se totiž největším prodejcem jízdenek zvaných Swiss Pass ve střední a východní Evropě a v letošním roce máme od Českých drah nakoupeny dva tisíce lůžek na spojení mezi Prahou a Curychem,“ doplňuje Zeman.

Od Azorů přes Keňu a Srí Lanku až po Zanzibar

Nejoblíbenější zemí bylo v loňském roce Turecko, kam Čedok létá na čtyři letiště. Následovalo Řecko, Egypt, Španělsko a Bulharsko, do první desítky se ale dostala i exotická místa, jako je Zanzibar, Dominikánská republika i Madagaskar. Zmíněná exotická trojice bude v nabídce i během nadcházející zimní sezóny, doplňuje ji ještě Thajsko a navíc přibudou dvě novinky: Keňa a Srí Lanka. Všechna exotická spojení zajistí letecká společnost LOT Polish Airlines.

„Velmi vítáme další rozšíření exotických dálkových destinací, které obohatí nabídku přímých spojení charterovými lety z Letiště Václava Havla Praha. Jsme přesvědčeni, že nové přímé lety do Mombasy a Colomba budou stejně úspěšné jako ostatní dálkové charterové destinace, které byly již v nabídce v poslední zimní sezóně,“ dodává Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Zeman doplňuje, že Čedok jako jediná cestovka v Česku létá ze všech regionálních letišť. Z toho v Praze se během letní sezóny budou moci klienti vydat do více než 30 destinací. Na popularitě stále roste Madeira, kam aktuálně Čedok dopraví téměř 600 lidí týdně. Otevřené je také spojení s Černou horou, přibyla další egyptská destinace Ain Sokhna, dále italské Palermo a Lamezia Terme, španělská Girona a po 13 letech také Djerba v Tunisku.

Zimní sezóna nabídne celkem 16 destinací, mezi nimi i zmíněné exotické země. Obzory si budou moci rozšířit nejen milovníci písečných pláží, ale i nadšenci do zimních sportů. Pravidelně bude létat totiž také charterový let do Turecka do Kayseri, kde se nachází 150 kilometrů sjezdovek. Novinkou budou též lety na Azorské ostrovy na letiště ve městě Ponte Delgada.

Foto: Unsplash / Hendrik Cornelissen Další novou exotickou destinací v nabídce Čedoku je Srí Lanka

Čedok patří od roku 2016 do polské skupiny Itaka, v rámci skupinové strategie se tak v současnosti soustředí také na vstup na nové trhy. V součinnosti se skupinou se to podařilo již v Maďarsku a na začátku letošního roku také na Slovensku a v Lotyšsku. Na závěru letošního roku je v plánu vstup do Estonska. Ze Slovenska odlétá první spoj na konci března do Egypta a během letní sezóny se budou moci slovenští klienti vydat do 10 destinací.

„V zimě z Bratislavy budeme létat do destinací, ze kterých létáme i z jiných zemí v rámci naší skupiny. Kromě Egypta jsou to také Zanzibar a Srí Lanka, kam budeme létat s leteckou společností Smartwings s jedním mezipřistáním. Zanzibar je naše nejsilnější exotická destinace, do které přepravíme téměř dva tisíce lidí týdně. A Srí Lanka bude z bratislavského letiště úplnou novinkou, takže věřím, že bude pro naše slovenské klienty zajímavá,“ uzavírá generální ředitel Čedoku.