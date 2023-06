Luxusní švýcarské hodinky Rado mají první butik v Praze. Milovníků kvalitních strojků tu má přibývat

Milovníků hodinek je v Česku čím dál víc. Alespoň tedy podle švýcarské luxusní značky Rado, která pro ně v Praze otevřela svůj první butik, jenž se nachází jen pár kroků od Pařížské ulice. Značka, která má za sebou více než stoletou tradici, i tady nabídne především hodinky z netradičních materiálů, kterými se proslavila.

Nový butik v Široké ulici má přitáhnout především fanoušky kvalitních hodinek. „Objem není všechno. V Česku máme stále více dospělých a vzdělaných milovníků hodinek. Chceme tu být pro ně. Český trh roste, nejen díky turismu, ale i díky místním zákazníkům. Chceme jim dát příležitost sblížit se s naší značkou,“ uvedl pro CzechCrunch šéf firmy Rado Adrian Bosshard, který se zúčastnil slavnostního otevření.

Rado je globální brand působící po celém světě. Bosshard uvedl, že konkrétní výsledky značky v jednotlivých zemích společnost nezveřejňuje, dodal ale, že v Česku firma konstantně roste a získává tu silný trh. Ten má podpořit právě první butikový obchod v Praze a také kvalitní distribuce v Brně. Rado zde spolupracuje s jiným hodinkovým velikánem, společností Koscom – a právě ta pražský butik provozuje.

„Náš cíl není mít v Česku co nejvíce obchodů, spíš dát koncovým zákazníkům vědět, co jsme zač a že je náš produkt výjimečný. Spolupracujeme jen s vybranými partnery a preferujeme obchody, kterých je sice méně, ale zato jsou kvalitní,“ dodal Bosshard s tím, že právě takový má být obchod v Široké ulici.

Foto: Rado Nová prodejna hodinek je v Široké ulici

Značka je na trhu už od roku 1917, tehdy začala fungovat s heslem: „Když si to umíme představit, umíme to také zrealizovat. A když to umíme zrealizovat, tak to uděláme.“ Podle Bossharda to platí stále s tím rozdílem, že dnes má firma zkušenosti a technologie, jaké dřív nebyly.

Rado se specializuje především na hodinky z netradičních materiálů. V roce 1962 začalo jako první vyrábět hodinky ze safírového skla, které jsou odolné proti poškrábání. V roce 1986 pak uvedlo patrně svůj neznámější produkt: keramické hodinky. „Keramika je náš klíčový materiál, samozřejmě se ale soustředíme i na nové věci,“ uvedl šéf firmy.

Novinkou je například ceramos, materiál, který má stejné výhody jako keramika, zároveň je ale velmi lehký a odolný proti poškrábání. Navíc umožňuje vyrábět hodinky, které jsou lesklé jako kov. „Keramika je černá, bílá nebo barevná, ceramos nám ale umožňuje vyrábět hodinky s kovovým designem, a to je velká inovace,“ líčí Bosshard.

Stejně tak se ale firma pouští také do nových barevných odstínů keramiky. S těmi se inspirovala světoznámým francouzsko-švýcarským architektem a urbanistou Le Corbusierem, respektive jeho teorií barev Architectural Polychromy.

Za umístění butiku v Široké ulici je ředitel Rado rád. „Jsme obklopeni jinými švýcarskými značkami v našem segmentu, to dává zákazníkovi možnost vidět různé značky a různé produkty. Jsme šťastní, že můžeme být v takové společnosti, protože jsme přesvědčení, že náš výrobek v ní může konkurovat,“ míní Bosshard. Koscom otevřelo hned vedle švýcarských hodinek i další obchod. Patří českým šperkům Loee, i pro něj je to přitom první butik.

Foto: Rado Slavnostního otevření obchodu se účastnil i Zdeněk Pohlreich