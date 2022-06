Magická podívaná na milánském Design Weeku. Česká Preciosa zde propojí světlo, křišťál a hudbu

Návštěvníci Design Weeku v Miláně si budou moci prohlédnout interaktivní instalaci inspirovanou zvukovými vlnami, kterou navrhli kreativní ředitelé české společnosti Preciosa Lighting Michael Vasku a Andreas Klug. Tuzemský lídr v oboru designového osvětlení zve na unikátní zážitek, během kterého prý půjde objevit zvuk světla.

Instalace nazvaná Composition in Crystal reprezentuje harmonii umění a designu umocněnou světlem a 3D zvukem. Skládá se z vnějších kruhů, které mají připomínat zvukové vlny, a vnitřního jádra. Právě v srdci instalace se nachází tři části, které lze rozehrát.

„Srdce instalace je naladěné do dvou oktáv. Zvuk pak vzniká úderem paličky na jednotlivé komponenty a zároveň je doplněný digitálním zvukem celé instalace a hudebním doprovodem, jehož autorem je známý zvukový designér Juraj Mravec,“ upřesňuje Kristína Králiková z Preciosy.

Návštěvníci tak budou moci vytvořit svou vlastní křišťálovou melodii. Ta zároveň přivede k životu světla v komponentech tvořících vnější kruhy, které na ni budou bezprostředně reagovat. Poté, co amatérský skladatel vstoupí do vnitřního kruhu a začne tvořit, rozvine se kolem něj působivá světelná show, která vybídne k zapojení další návštěvníky.

Foto: Preciosa Jednotlivé komponenty lze rozezvučit úderem paličky

„Těšíme se, jak budou návštěvníci objevovat naši instalaci a nechají se vyzvat k interakci, která je nakonec úplně pohltí,“ dodává Michael Vasku. Během výstavy mimo jiné zahraje na křišťálovou instalaci londýnský bubeník českého původu Miroslav Haldina.

Instalace Composition in Crystal vychází z designového konceptu z portfolia Preciosa Signature Designs pod názvem Crystal Spin, který bude mít během milánského Design Weeku svou premiéru. Společnost tento nový koncept popisuje jako hravý a organický, s maximálním třpytem křišťálových tyčí upevněných k rámu.

Křišťálové komponenty pro instalaci vznikly pod rukama sklářských mistrů v Křišťálovém údolí, domově společnosti Preciosa a českého skla. „Výroba křišťálových válečků probíhá ručním tvarováním, pomocí kterého se vytvoří šiška s bublinami,“ říká Králiková.

„Samotné bubliny vznikají díky přidání sodného prášku, který se vlivem tepla odpařuje a rozpíná, čímž vzniká organický efekt. Jednotlivé válečky mají dvě vrstvy skla s bublinami pro bohatší efekt,“ dodává.

Cílem této techniky je dostat více světla do každého komponentu. Po vytvoření bublinového efektu se „šiška“ vytáhne do požadovaného rozměru válečku. Při celém procesu je podle slov Králikové důležitá zručnost a přesnost skláře. Nejdelší válečky se natahují až do délky 725 milimetrů.

Instalace vznikla exkluzivně pro milánský Design Week 2022 a Preciosa ji nebude prezentovat nikde jinde. Český reprezentant v oboru designového osvětlení bude na milánském veletrhu k vidění od 7. do 12. června. „Jsme nadšení, že se opět vracíme do Milána, podruhé na výstavu v Tortoně, která je kreativním centrem známým svou pozitivní energií, koncentrací talentů a inovací,“ uzavírá Vasku.