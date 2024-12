Malá tvrz. Nejlepší rodinný dům na Slovensku má levitující terasy a obrovský obývák přes dvě patra

Uložit 0

Na kopci nedaleko Bratislavy se tyčí pozůstatky hradu Devín. Výhled na jeho staré zdi má i rodinný dům stojící ve svahu protilehlého kopce. Ve jménu hesla „můj dům, můj hrad" tvoří k historickému sídlu moderní kontrast, a přesto jako by mezi objekty panovala určitá spojitost.

Postavit dům na tak komplikovaném pozemku nebylo pro architekty studia Plusminusarchitects nic jednoduchého. Podařilo se jim ale navrhnout objemný dům, který i přesto působí daleko méně okázalým dojmem než protilehlý hrad. Ze složitého pozemku nakonec vytěžili veškeré výhody, které nabízí. To ocenila i porota slovenské architektonické soutěže CE ZA AR, která objekt označila za nejlepší rodinný dům Slovenska roku 2024.

Objekt byl situován na pozemku s prudkým sklonem a krásným výhledem na protilehlý Devín. Právě morfologie pozemku a přání autorů kochat se výhledem na hrad zásadně ovlivnily samotnou podobu domu. Celý stojí na železobetonovém základu, na kterém byla vztyčena dřevostavba s fasádou z cedrových desek se systémem provětrávání.

Dům dostal členitou dispozici s orientací výhledů na západní a jižní stranu. Okna přitom byla navržena tak, aby se v nich vždy zrcadlila silueta hradu. Přízemí bylo vyhrazeno velkému obývacímu pokoji, který byl propojen s kuchyní a jídelnou. Ke společenskému prostoru náleží také hygienické a technické zázemí.

Obývací pokoj sahá přes dvě patra do výšky a co největší prostornost umocňuje i velká prosklená stěna. Tou do interiéru proudí maximum světla a propojuje ho se zelení korun okolních stromů.

Nad obývacím pokojem je prostor vyhrazený dětskému pokoji, který je možné v případě potřeby flexibilně rozdělit na dvě menší místnosti. Zároveň tu našla své místo otevřená pracovna a také malá koupelna.

V nejvyšším patře se nachází ložnice s vlastní koupelnou a šatnou, na kterou navazuje terasa s výhledem na hrad. Vlastní terasu levitující nad strmým svahem má i obývací pokoj. Na další z teras, určené vyloženě pro odpočinek, byl zase umístěn bazén se saunou.

Interiéry jsou jednoduché. Vládne jim kombinace světlých odstínů stěrky a přírodního dřeva, které bylo použito na nábytku, podlahách i obkladech stěn a stropů. Díky velkoformátovému prosklení působí vzdušně a v každé z místností je dostatek světla.