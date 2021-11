Zebra se prezentuje jako nejmladší česká automobilka, u které však běžný zákazník hledající osobní automobil příliš nepochodí. Podnik se totiž specializuje na výrobu malých multifunkčních vozů, lidově zvaných multikáry. I přes kompaktní rozměry svých produktů chce Zebra dosáhnout velkých cílů. Nejenže na svou zahraniční expanzi nyní nabrala investici 30 milionů korun, ale zároveň chystá svá vozítka vybavit elektrickým a později i vodíkovým pohonem.

Pardubická Zebra Group, která funguje od roku 2014, míří svou nabídkou primárně na municipality, tedy města a obce pečující o veřejný prostor. Těm dodává nákladní a užitkové vozy s hmotností do 3,5 tuny, se kterými navazuje na výrobu „českých multikár Magma“ ze začátku 90. let. Své vozy ovšem Zebra vyrábí na základě vlastních konstrukčních podkladů.

Jeden užitkový vůz může nést více než 45 druhů výměnných nástaveb. Vozidla jsou vybavena tříokruhovou hydraulikou, která umožňuje umístit nástavby vpředu, vzadu i na korbě. Mohou mít vzduchový podvozek, dělené nápravy nebo pohon 4 × 4. Jediné vozidlo tedy dokáže zajistit funkci kropicího vozu, sypače, sněžného pluhu, malého nákladního vozu, popřípadě další. „Zákazníky jsou hlavně technické služby, ale také stavební firmy nebo správci areálů,“ řekl ČTK jednatel společnosti Petr Řihák.

Elektrická verze vozu Zebra Foto: Zebra

Díky investici 30 milionů, za které získal investor Venture Club v Zebře 18% podíl, by se mohly vozy brzy prohánět nejen ulicemi českých měst, ale zamířit i na další evropské trhy. Firma již exportovala některá vozidla na Slovensko, další by měla směřovat do Řecka. V budoucnu chce firma vyvážet také do Německa, Rakouska a Maďarska, přičemž zajistit musí možnost pravidelného servisu, který by však měl být v budoucnu o něco jednodušší.

Od začátku roku 2022 budou totiž vozy vybavovány modulární konstrukcí s adaptivním vzduchovým podvozkem a měnitelnou světlou výškou. Díky tomu bude možné Zebry využít ve městě i mimo něj.

Na evropských trzích chce ale Zebra nabídnout i poslední ze svých novinek, kterou je elektrické vozidlo Elzebra. Pro něj společnost vyvinula elektromotor vlastní konstrukce a v současné době je již lze objednávat. Dodávky jsou aktuálně naplánovány na příští rok, kdy se představí další technologická novinka.

Jedná se o první prototyp vozu Zebra vybavený vodíkovým pohonem. Na jeho vývoji společnost pracuje od roku 2019 a mohl by být použit i u elektrické verze zamýšleného pětitunového vozidla.

Podle poslední zveřejněné účetní závěrky měla společnost Zebra Group v roce 2019 tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb asi 32 milionů korun, rok předtím byly o deset milionů korun vyšší. Zisk po zdanění dosáhl 1,8 milionu korun, v roce 2018 zhruba 2,2 milionu korun. Firma zaměstnává přes dvě desítky stálých pracovníků a dalších asi deset externích, zvláště v oblasti konstrukce.

S přispěním ČTK.