Mall Group má po prodeji Polákům nového šéfa. Ziskovost byznysu v jeho prioritách není

Dlouhodobě ztrátovou Mall Group dostal Jan Hanuš alespoň na chvíli do malého zisku a z pozice ředitele pomohl původním akcionářům – matadorům českého byznysu PPF, EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče i Rockaway Capital Jakuba Havrlanta – dotáhnout obří prodej této e-commerce skupiny do rukou polského Allegra. Nyní jeho štace ve firmě ale končí.

Do čela Mall Group se nově dostane manažer Jakub Střeštík, který se tam přesune z pozice obchodního ředitele, jíž zastával poslední dva roky. Naopak Hanuš chce podle svých slov po letech v manažerských pozicích věnovat více času rodině a vlastním projektům.

„Posledních několik let jsem strávil v seniorních korporátních rolích u velmi náročných projektů. Mou misi v Mall Group jsme zakončili úspěšným dokončením prodeje firmy. Je to milník, který mě přiměl ohlédnout se také za ostatními výzvami, které mě v životě provází, a rozhodl jsem se vyhradit si více času na svou rodinu a vlastní projekty,“ popisuje Hanuš své rozhodnutí. Ve skupině skončí ke konci července.

Zaostřeno na tržiště a integraci s Poláky

Jeho nástupce Střeštík se chce soustředit zejména na další rozvoj prodeje zboží z vlastních skladů (takzvaný 1P byznys), jeho prioritou ale bude také model tržiště, který umožňuje prodávat produkty na platformě Mallu také obchodníkům třetích stran (takzvaný 3P byznys).

K tomu navíc bude muset završit vzájemnou integraci s platformou Allegra, což by mělo obchodníkům přinést nové nástroje a pomoci celé skupině upevňovat pozici na stávajících trzích napříč střední a východní Evropou. Na každém z osmi trhů, kde působí, se chce stát lídrem.

„Poslední dva roky jsem se soustředil na zefektivnění klíčových funkcí obchodního oddělení, na rozvoj týmu a přinášení nových obchodních příležitostí, což jsou věci, ve kterých budu pokračovat i nadále. Zahájení integrace s Allegrem je ale novou velkou výzvou,“ komentuje svou novou roli Střeštík.

„Kombinace mírného zpomalení elektronického obchodu po covidu, vysoké inflace a nejistoty spojené s ruskou invazí na Ukrajinu přirozeně dostala maloobchodní a e-commerce sektor pod tlak. Nicméně i díky spojení se skupinou Allegro jsme na jakýkoli vývoj situace dobře připraveni,“ komentuje pro CzechCrunch.

Z hlediska byznysu přitom i Allegro očekává, že zatím se Mall Group s logistickým hráčem WeDo do kladných čísel nepřeklopí. Jak společnost uvedla koncem května, v období do konce jejího letošního fiskálního roku se má skupina vrátit k meziročnímu růstu tržeb a prodaného objemu zboží, upravená ztráta EBITDA (před zdaněním, úroky a odpisy) se má pohybovat na úrovni 80 až 120 milionů polských zlotých, což je v aktuálním přepočtu 425 až 638 milionů korun.

Střeštík do Mallu nastoupil před dvěma lety. Do té doby pracoval na vedoucích manažerských pozicích v několika nadnárodních koncernech. Devět let stál v čele prodejce nábytku Kika v Česku a na Slovensku, od ledna 2018 navíc šéfoval i Kika v Rumunsku. V letech 2004 až 2008 pracoval jako regionální ředitel restaurací rychlého občerstvení KFC a Pizza Hut. Do Česka mimo jiné přivedl i kavárenský řetězec Starbucks a slovenského prodejce elektroniky Nay.