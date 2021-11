Vzdušný prostor, minimalismus a příroda na dosah, to všechno jsou charakteristické prvky pro tzv. skandinávský styl. Život na severský způsob by měla nabídnout i nově vznikající čtvrť v Brandýse nad Labem pojmenovaná Na Mariánské cestě, za kterou stojí investiční a developerská společnost Domoplan. Ta do realizace výstavby kousku Skandinávie ve středních Čechách investuje více než 2,2 miliardy korun.

Nová čtvrť by měla vzniknout na konci mariánské poutní cesty vedoucí z Prahy do Staré Boleslavi. Bude se tak jednat o zcela novou část města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která nabídne 321 bytových jednotek. Chybět by mezi nimi neměly ani malé byty, ani velké rodinné apartmány.

„Areál Na Mariánské cestě byl navržen tak, aby respektoval charakter parcely i okolní zástavby a zároveň v rezidenci navodil intimitu a lidské měřítko,“ říká Dagmar Zvoníčková z firmy Studio Identity Design, která stojí za architektonickým návrhem nové čtvrti.

„Na pozemku o velikosti 4,6 hektaru vyroste osm čtyřpodlažních bytových domů se třemi nadzemními bytovými podlažími a jedním podzemním garážovým a technickým podlažím. Ve snaze o maximální proslunění navržených dispozic jsou fasády řešeny ve formě dynamicky se střídajících lodžií a francouzských oken,“ dodává Zvoníčková.

Pohled na vnitroblok projektu Foto: Domoplan

Návrh, který počítá i s tzv. flexi byty, ve kterých si rezident bude moci změnit dispoziční řešení vnitřních prostor posouváním, přidáváním či ubíráním příček, se bude celý nést ve skandinávském stylu. Ten ovlivní nejen exteriér objektů a podobu jejich interiérů, ale také okolí staveb a celkový životní styl místních.

Ti budou mít k dispozici parkově upravený vnitroblok, ve kterém bude mimo zeleně a několika vodních prvků v podobě jezírek přítomen také dětský park, workoutové hřiště a sportovní hřiště. Rezidenti se budou moci potkávat ve vytvořených odpočinkových zónách či se setkávat nad rozpálenou mřížkou na některém z tzv. grill-pointů. Chybět by neměla dokonce ani sauna s chladicím jezírkem, prostor na jógu a komunitní zahrada.

„Jádrem řešeného území jsou centrálně umístěné vodní plochy, které se stanou centrem mezisousedské interakce. Zastřešujícím motivem tohoto projektu je inspirace skandinávskou životní filozofií, tzv. hygge. Ta se propsala nejen do zvolené materiálové palety plné přírodních materiálů, které navozují harmonickou a uklidňující atmosféru v celém komplexu, ale také v rámci navržených volnočasových zón a celkového pojetí,“ popisuje Ivana Linderová ze Studio Identity Design.

Ve spolupráci s městem chce společnost Domoplan za 13 milionů korun vybudovat v bezprostřední blízkosti nové čtvrti také mateřskou školku. Ta bude sloužit nejen novým rezidentům, ale i stávajícím obyvatelům města. Architektonicky bude odpovídat projektu a duchu místa.

Obývací pokoj ve skandinávském stylu Foto: Domoplan

Výstavba areálu bude probíhat ve dvou etapách, přičemž celkově by měla trvat tři roky. První fáze odstartuje začátkem příštího roku a dokončena by měla být o dva roky později. Druhá etapa se spustí v příštím roce na podzim a dokončena by měla být v roce 2025. Realizace školky je naplánována na konec roku 2023.

Pro Domoplan, který působí na českém trhu od roku 2010 a doposud se zaměřoval především na oblast Moravy, se jedná o strategický projekt, se kterým se rozšiřuje do nových oblastí České republiky. Míří však ještě dál. Mezi nejnovější projekty společnosti patří i výstavba přímořských resortů na chorvatských ostrovech Hvar a Pag a také rezidenčních objektů v srbském Bělehradě.

„Už dlouhou dobu jsme uvažovali nad rozšířením našeho portfolia o nové akvizice v zahraničí. Věříme, že naše projekty kladoucí důraz na kvalitu architektury a použitých materiálů i respekt k charakteru okolí mohou v těchto zemích uspět a rozvíjet dobré jméno českého developmentu i v zahraničí,“ uzavírá Tomáš Vavřík, majitel a zakladatel společnosti Domoplan.