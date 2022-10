Malý pokoj přímo na palubě. Lufthansa modernizuje třídy, velké změny se dočká i ekonomická

Cestování první třídou není pro každého, ale když už se do ní člověk dostane, mělo by to stát za to. O výrazné modernizaci nejen takzvané first class, ale všech dalších dostupných cestovních tříd se nyní pokouší německý letecký dopravce Lufthansa, který představil nové podobu svých sedadel na palubě – a pojmenoval ji Allegris. První třída je v jejím rámci už skoro malý moderní pokoj s nejrůznějšími potřebnými technologiemi, ekonomická nabídne i něco jako postele. A lákavé může být také vylepšení byznysové třídy.

Začněme ale tím nejzajímavějším – a tím je první třída. Ačkoliv jsou kabiny první třídy vždy o něco intimnější, protože v nich nelétá tolik lidí, Lufthanse v nich chyběly například zatahovací dveře od stropu po podlahu, které se vyskytují v některých letadel aerolinek typu Emirates nebo Etihad Airlines. Právě garance většího soukromí je největší změnou, kterou první třída u Lufthansy projde.

Německý letecký dopravce do ní totiž nasadí ony dveře, které si bude moci cestující kdykoliv zatáhnout, což se bude hodit zejména během spánku. Dále se změní i její interiér, jenž bude laděn do tmavě modré barvy a bude působit luxusnějším dojmem. Velikost sedačky pak bude zhruba metr na šířku s tím, že se bude dát rozložit jako postel. Součástí je i skříň (třeba pro pověšení klasického palubního pyžama) a nechybí ani velký displej, ke kterému lze připojit třeba bezdrátová sluchátka pomocí Bluetooth. A ano, součástí vybavení bude i stůl.

„Chceme pro naše hosty nastavit nové, dosud nevídané standardy. Největší investice do prémiových produktů v historii naší společnosti podtrhuje naše tvrzení, že i v budoucnu chceme být vedoucí západní prémiovou leteckou společností,“ řekl Carsten Spohr, šéf a předseda představenstva firmy. Nová první třída má být nasazena už příští rok v letadlech Boeing 787-9 a Airbus A350-900. V roce 2025 přibude i do strojů Boeing 777-9.

Do podobného hávu bude oblečeno i zázemí v byznysové třídě. Tam mají být u jednotlivých sedadel, které viditelně nezajišťují takové soukromí jako u první třídy, protaženy boční krycí stěny – a také tam chce Lufthansa dosadit dveře. Nepotáhnou se ale od stropu, což je výsadou jen té nejlepší kategorie. Každý pasažér také dostane možnost využívat displej o velikosti sedmnácti palců, kam si může připojit jakákoliv osobní zařízení, sedadlo si bude moct sklopit do dvoumetrové postele.

Foto: Lufthansa Pohled na business class

Zajímavá změna čeká i ekonomickou třídu, ve které budou sedadla obsahovat poměrně rozměrnou podpěrku na nohy, jež by mohla plnit funkci alespoň částečné postele. Cestující také získají o něco více prostoru. S tím se pojí i ohlášená novinka v podobě „spací řady“, která bude umístěna v předních částech paluby. A aby toho nebylo málo, Lufthansa umožní pasažérům i zakoupení volného sedadla vedle nich, což – opět – přinese o něco větší komfort.

„Více než sto nových letadel skupiny Lufthansa, například Boeing 787-9, Airbus A350 a Boeing 777-9, bude létat do destinací po celém světě v rámci nové služby Allegris. Kromě toho budou přestavěna letadla, která má již Lufthansa v provozu, jako například Boeing 747-8. Současné zlepšení cestovního zážitku ve všech třídách spolu s výměnou více než třiceti tisíc sedadel v rámci celé skupiny Lufthansa nepamatuje,“ dodává německá aerolinka na svém webu.