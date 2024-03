Máma ho nechtěla k autům vůbec pouštět. Dnes se mazlí se skvosty, kterými jezdil i Vlk z Wall Street

Uložit 0

V 90. letech běžel teleshoppingový spot, v němž legendární Horst Fuchs nabízel autokosmetiku WS Platinum, která měla po pár přeleštěních hadříkem ochránit vůz před holubím trusem i plameny. Těžko říct, kolik lahviček tohoto přípravku tehdy Horst prodal a kolik zákazníků „napálil“. S nadsázkou se však stal průkopníkem car detailingu v českých zemích. Jak by měl vypadat ten pravý car detailing, ukazuje ale Lukáš Mužíček, který za svou kariéru vyšperkoval i takové vozy jako Ford GT40 či Lamborghini Countach, známý z filmu Vlk z Wall Street.

Ve slavné filmové scéně se Leonardo DiCaprio snaží „ujít“ pár metrů od vozu ke dveřím svého domu, což mu činí značné potíže. Je totiž totálně zbořený, stejně jako jeho auto. Lukáš Mužíček dělá s vozy pravý opak. Jejich stav se snaží pomocí car detailingu dostat do naprosté dokonalosti. Mnozí si pod tím představují jen leštění hadříkem, ve skutečnosti se však jedná o daleko komplexnější službu. Ta zahrnuje čištění, mytí, renovace, aplikace fólií i drobné technické opravy dělané tak, aby se vůz co nejvíce přiblížil stavu, ve kterém sjel z výrobní linky.

Jak třicetiletý Mužíček sám říká, auta ho zajímala odmala, nicméně matka ho okolo nich neviděla moc ráda. Touha však byla silnější, a tak si už během střední školy pronajal vlastní dílnu, do které jezdil autobusem. „Známým jsem opravoval auta, měnil filtry, brzdové destičky a podobně. Tím to začalo. Po škole jsem pracoval v jedné firmě, kde jsme dělali horolezecké chyty, ale pořád jsem si u toho občas přivezl auto, dal jsem ho do topu a zase ho za víc prodal dál,“ vzpomíná Mužíček.

Změna přišla v momentě, kdy mu v práci řekli, že buď začne pracovat jen na dohodu, nebo může jít. „Tak jsem šel. Bylo mi jednadvacet a otevřela se mi brána k podnikání,“ dodává. V Jablonci nad Nisou si našel automyčku s malou garáží a začal čistit interiéry. „Byla to dřina, ale díky investicím do seberozvoje jsem k tomu brzy přidal i leštění, lepení fólií a další služby. A tím jsem se dostal k lepší klientele.“

Foto: Vojtěch Sedláček / CzechCrunch Lukáš Mužíček, zakladatel společnosti Car Detailing Mužíček

Jedním z těchto klientů se stal i Marcel Gecov, který se po své fotbalové kariéře pustil do podnikání, například v developmentu či v oblasti lůžkovin se značkou Lejaan. „Když jsem Marcelovi udělal první auto, byl z mé práce úplně paf. Stali se z nás přátelé a předal mi obrovské know-how,“ vysvětluje Mužíček. „Do té doby jsem sice dělal hezká auta, ale nebylo to vlastně nic extra. Marcel mi ukázal, jak k podnikání přistupovat. Že se člověk nesmí bát investovat peníze, které jej posunou dál.“

Mužíček tak začal k nabízeným službám přistupovat trochu jinak. Prostory, ve kterých sídlil, s pomocí Gecova zrenovoval a dal jim vintage industriální podobu. Vystavil Gecovovo staré Porsche a pro klienty vytvořil lounge zónu, aby se u něj cítili co nejpříjemněji. Během následujících dvou let se podle svých slov dostal na úplně nový level, jenž nakonec znamenal i přesun do plnohodnotného autosalonu se showroomem.

„Z nájmu patnáct tisíc měsíčně je to najednou sedmdesát, ale všechno to začalo fungovat. Udělali jsme si i vlastní brandovou identitu, okolo které budujeme komunitu, rozjeli jsme Instagram, zákazníkům dáváme i věci navíc, jako je naše servisní knížka či plachty přes auto,“ dodává Mužíček.

Z logiky věci se nabízí otázka, jak velký podíl Gecov za svou pomoc ve firmě dostal. „Tahle spolupráce je čistě přátelská,“ říká Mužíček v showroomu, kde jej obklopují nejrůznější automobilové poklady. „Teď tu mám například Subaru Impreza WRX STI v limitované edici. Je tu i úplně nový Aston Martin DB12, Porsche 911 také ve speciální edici a další kousky,“ vyjmenovává vozy Mužíček.

Tím největším skvostem je ovšem ono Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition s křivkami, jež pozvedl k dokonalosti sám Horacio Pagani. „Je to úplně stejný kousek, jaký byl i ve Vlkovi z Wall Street. Tenhle kus byl dovezen pro českého sběratele z Ameriky, je z roku 1985 a má najeto necelých 10 tisíc kilometrů. Jeho karoserie je z laminátu, který bohužel praská, takže si projde renovací, auto dostane nový lak a oživíme i kola,“ popisuje Mužíček péči, které se automobilový klenot, kterých na světě existuje jen kolem dvou tisíc, dočká.

Byť v minulosti Mužíčkovi prošly pod rukama podobně unikátní kousky jako například BMW M1 z roku 1980, zmíněný Ford GT40 či rallye specialitka Lancia Stratos, přiznává, že u Lamborghini v hodnotě 30 milionů korun se přece jen objeví nervozita. „Je to mé vysněné auto, na kterém jsem chtěl vždy pracovat. Člověk za ty roky už ví, kam může sáhnout a co si dovolit, ale tohle je opravdu specialitka.“

Z výčtu všech drahých kousků by se mohlo zdát, že car detailing je službou jen pro tu nejužší klientelu. Jak ovšem Mužíček vysvětluje, v jeho dílně se objevují i standardnější modely, jako je Kodiaq či Karoq nebo XC60 od Volva. „A teď tu máme i BMW Z3. Je to kabriolet asi za 200 tisíc, majitel mu chtěl dát po letech trochu péče,“ ukazuje Mužíček na příkladech, že jeho klientela nejsou jen nejúspěšnější lidé ve svém oboru, ale především ti, kteří mají svá auta rádi.

Mimo renovace laku umí Mužíček triky jako čištění suchým ledem, ošetřování povrchu automobilu keramickými vrstvami či lepení ochranných PPF fólií, které jsou schopny samy sebe při poškození zacelit. „PPF jsou taková naše specialita, na které jsme teď vyrostli,“ říká Mužíček, jehož firma z pohledu obratů meziročně vyrostla o více než 100 procent na 10,2 milionu korun.

Foto: Car Detailing Mužíček Lukáš Mužíček při práci na jednom z vozů

Ukazuje při tom folii na přední masce BMW. Ta detailně zabíhá do mezer mezi jednotlivými díly karoserie, a tak je v podstatě neviditelná. „Celkový polep auta touto folií vychází zhruba na 100 tisíc korun. Ano, jsou tu firmy, které to umí levněji, ale to je také vidět,“ říká Mužíček a na jiném modelu BMW ukazuje výsledek tohoto levnějšího provedení, jež je na první pohled plné nedostatků. „Některé firmy jsou s takovým polepem hotové za tři dny. U nás polep trvá dnů deset, kdy ho vystavujeme vodě a venkovní teplotě. Díky tomu si jsme jistí, že se nebude nikde nic odchlipovat ani se nebudou tvořit bublinky,“ vysvětluje.

Nedávno si dokonce nechal vytvořit folii zcela vlastní, která se po poškrábání při běžné pokojové teplotě sama zacelí do 30 sekund. „Vybírali jsme ze vzorků zhruba od stovky dodavatelů a vybranou folii si ještě nechali upravit nám na míru,“ popisuje Mužíček proces hledání perfektního produktu.

Folie chce dál nabízet dalším lidem ze svého oboru, stejně jako vlastní autokosmetiku a další nezbytnosti pro car detailing. S tím také souvisí přání rozjet vlastní car detailingové kurzy. „Kdysi jsem dělal kurz asi za 50 tisíc, který mi ve finále vůbec nic nedal. Já to chci dělat jinak. Chci, aby si lidé na tu práci sáhli a opravdu se to naučili,“ dodává. „Jsme na severu, kde je klientela zúžená. Proto je nutné nabízet více služeb, aby práce nestála,“ uzavírá s úsměvem Mužíček.