Manažerem roku je šéf Witte Michal Hornák. Výzvy? Pracujeme s větším počtem generací než dříve, říká

První ocenění Manažer roku, které nejlepším českým manažerům uděluje Česká manažerská asociace, se vyhlašovalo už před třiceti lety. Ve světě byznysu to tehdy byla úplně jiná doba, zatímco dnes běžně pracujeme s umělou inteligencí, před třemi dekádami teprve startoval internet. Jedno ale zůstává pořád stejné – manažerky a manažeři na různých pozicích řeší především to, aby jejich týmy fungovaly, posouvaly se a přinášely výsledky. Za loňský rok si nejvyšší ocenění v soutěži Manažer roku odnesl Michal Hornák, generální manažer Witte Automotive Czechia.

„V každé době jsou před námi, jako lídry a manažery, velké výzvy a dynamické prostředí. Ty aktuální jsou opravdu výjimečné. Máme možnost pracovat s větším počtem generací, než bylo dříve obvyklé. Potřebujeme plánovat a dávat závazky vlastníkům, zákazníkům a svým lidem se vstupy, které jsou nepřesné a s mnoha proměnnými,“ říká Michal Hornák, který šéfuje Witte Automotive sedmým rokem. Jeho firma v Nejdku na Karlovarsku vyrábí kliky a otevírací systémy do dveří celé řady světových automobilek.

Přestože jde o relativně malou část vozidel, i tady se jako v celém automobilovém sektoru leccos mění. „Přizpůsobujeme se rychlým a výrazným technickým změnám, které mají významný dopad na pracovní prostředí a lidi. Čelíme tedy velkému tlaku na naše dovednosti, osobnosti, hodnoty, a hlavně lidskost. Pro mě osobně je velmi náročné kombinovat své pracovní ambice a vzdělávací potřeby s časem na sebe a svou rodinu,“ popisuje Michal Hornák, který svou prezentací oslovil hodnotitelskou komisi nejvíce.

Mezi deseti nejlépe hodnocenými manažery v rámci soutěže Manažer roku, jíž je CzechCrunch mediálním partnerem, se objevili také Renata Červenák Nývltová, generální ředitelka Elton hodinářská, Róbert Masarovič z Pražských strojíren, šéf Beznosky Petr Milata, výkonný ředitel Abra Software Jaroslav Řasa, spoluzakladatel a ředitel Direct pojišťovny Michal Řezníček nebo Martin Válek, šéf společnosti Karat Software. Desetičlenná komise vybírala z devětatřiceti finalistů.

A co přesně hodnotitelé hledali? „Vynikající manažer by měl mít především jasnou a dostatečně náročnou vizi, čeho chce dosáhnout. Měl by mít dostatek vlastní motivace a vůle k dosahování nesnadných cílů, a to i přes závažné překážky na cestě. Představuji si ho také jako zralou a všestranně vzdělanou osobnost, angažovanou směrem k celospolečenské prospěšnosti,“ říká Vladimír Mařík, předseda hodnotitelské komise a šéf společnosti CertiCon.

Foto: Maanžer roku TOP 10 Manažerů roku 2023

V rámci třicátého ročníku soutěže Manažer roku se vybírali také nejlepší marketingoví, technologičtí nebo provozní ředitelé. Cenu CMO převzal Martin Hrubý, marketingový ředitel Slevomatu. Cenu CTO si odnesl technologický ředitel Microsoftu ČR a Slovensko Dalibor Kačmář a provozní ředitelka CB21 Pharma Lenka Průšová získala Cenu COO. Ta zároveň převzala také Cenu za udržitelný rozvoj.

„Za klíčové předpoklady dobrých manažerů pokládám smysl pro detail, dochvilnost, pečlivost, cílevědomost, a hlavně umět se kousnout,“ říká Lenka Průšová. „V poslední době vnímám, že si lidé vše nárokují. Tak to ale podle mě nefunguje. Musíte být nejlepší ve svém oboru a úspěch pak přijde,“ dodává provozní ředitelka společnosti CB21 Pharma, která vyvíjí inovativní léčbu založenou na využití nepsychotropních kanabinoidů (CBD).

Hned dvojí ocenění získal rovněž Martin Hrubý, marketingový ředitel Slevomatu, uspěl také v kategorii Mladý manažerský talent do 35 let. Cenu Vizionář pak převzal Jaroslav Brandejs, tajemník městského úřadu Říčany. „Letošní ročník soutěže Manažer roku byl velmi silný a nabitý vynikajícími kandidáty se špičkovými manažerskými schopnostmi a vynikajícími výsledky v jejich oblastech působení,“ doplňuje Hana Šmejkalová, výkonná ředitelka České manažerské asociace a nositelka ocenění Manažerka roku 2019.