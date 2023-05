Manželé pověsili lékařskou praxi na hřebík, koupili rozpadlou sklárnu a začali se věnovat psům

V Česku připadá na počet obyvatel jeden z největších počtů psů v Evropě. Dá se tak říct, že jsme národem pejskařů, což dokazuje i úspěch značky Løype, která se specializuje na vše, co propojuje člověka, psa a přírodu. Manželé Ciprovi se přitom dříve coby lékaři věnovali především lidem. Láska ke psům však převládla, proto si koupili rozpadlou sklárnu v Jizerských horách a pustili se do podnikání, se kterým přinášejí na český trh unikátní produkty a prohlubují vztahy mezi nimi a člověkem.

Manželé Karolína a Šimon Ciprovi byli ve své lékařské praxi spokojení, vadila jim však byrokracie a také minimum volného času, ve kterém by se mohli věnovat své velké lásce, psům. Karolína v té době působila i jako canisterapeutka a psy cvičila. Mimo to oba manžele naplňoval takzvaný cannicross, tedy běhání v terénu se psem připnutým k pasu.

O běhání se psy nejdříve psali články a později také začali s pořádáním závodů. Komunita okolo do té doby u nás ne příliš známého sportu se začala rozšiřovat, s tím rostla i časová náročnost koníčku. Manželé si proto museli vybrat – buď budou dále lékaři a psi budou jen hobby, nebo se pustí do vlastního podnikání. A nakonec zvítězila láska ke čtyřnohým miláčkům.

Zájemce začali učit, jak správně se psy běhat, s čímž se brzy spojil i prodej potřebného vybavení. Kvůli kvalitě začali postroje dovážet z Norska. „Řekli jsme si, že je to cool a budeme podnikat. Jenže pak jsme měli doma postroje, ale neměli jsme je komu prodávat,“ vzpomíná Karolína na rok 2018, kdy si v Praze otevřeli vlastní concept store, kde prodávali produkty jiných výrobců a brzy přidali i vlastní, navrhované a vyráběné pod značkou Løype.

Foto: Løype Manželé Karolína a Šimon Ciprovi

Ciprovi totiž k potřebám na cannicros začali zákazníkům časem nabízet i vlastní pomůcky pro psy. „V roce 2019 jsme měli první produkty: frisbee disky, činky na aport, psí lékárničku a targety. Třeba psí lékárnička je takový náš bestseller. Oblíbená je i plácačka, na kterou se pes učí pokládat čumák, aby se mohl učit další triky. Naopak targety prošly dost velkým vývojem a teď se prodávají i do světa, aniž bychom se na expanzi vůbec začali zaměřovat,“ vysvětluje Šimon.

Společnost postupně rostla a loni dosáhla obratu 47 milionů korun. Jméno Løype dostala podle stejnojmenné fenky Ciprových. Slovo znamená v norštině stopa, ovšem severský vliv jménem rozhodně nekončí. Ciprovi se snaží, aby nabízený sortiment co nejvíce odrážel severskou čistotu a tamní filozofii propojení člověka s přírodou.

Pryč z Prahy

Aby tyto ideály mohli naplnit, rozhodli se v roce 2020 odstěhovat z Prahy. Šli do Jizerských hor, do obce Smržovka, kde koupili polorozpadlou budovu bývalé sklárny, kterou přeměnili. „Samozřejmě by bylo mnohem praktičtější si v Liberci pronajmout halu, ale tímto způsobem se snažíme oblasti Jizerských hor dát něco zpátky,“ vysvětluje Šimon, který je – podle své manželky – spíše vizionář, zatímco Karolína sama sebe označuje za realistku.

Ve sklárně vybudovali dílnu, kam přesunuli produkci vlastních pomůcek určených pro výcvik i zábavu psů. Například zmíněné targety jsou vyvýšené „bedničky“, na které se pes učí dávat nohy, což se používá třeba ve výcviku chůze u nohy a učení povelů a triků.

Foto: Nicola Šnajdrová Target je pomůcka, která pomáhá psům s koordinací

„Targety se ale využívají i v rehabilitaci. Pes si díky cvičení uvědomí své nohy. Může to znít zvláštně, ale většina psů vůbec netuší, jak je konkrétně ovládat. Když je naučíme vědomě pokládat na target přední a pak i zadní nohy, hodně jim to zlepší koordinaci. Toho se využívá u nemocných psů nebo u psích sportovců. U těch je to zásadní v prevenci sportovních úrazů,“ vysvětluje Karolína.

Sklárna ovšem neslouží jen jako dílna. Jsou zde sklady, kanceláře a také zázemí pro pořádání seminářů. Okolí se podařilo vyčistit a přeměnit tak, aby zahrada mohla poskytovat zázemí pro venkovní výcvik. K tréninku psů ovšem slouží i vnitřní prostory továrny, a to dokonce i členité sklepy a nejrůznější šachty.

Spolu se svým kamarádem, profesionálním hasičem, který zasahoval při katastrofách v Bejrútu i na Moravě, zde s pomocí suti z rekonstrukce vybudovali unikátní tréninkové místo pro záchranářské psy. Na tréninky sem jezdí psovodi z řad armády, policie a další profesionální kynologové, kteří tu mohou se svými čtyřnohými parťáky nanečisto cvičit zásahy v podobně náročném prostředí.

Záchranářské vlohy svého psa zde však může vyzkoušet i běžná veřejnost v rámci pořádaných kurzů. V nabídce jsou ale i méně adrenalinové zážitky. „Třikrát do roka pořádáme výlety pro pejskaře. Jezdí sem především lidé z města, pro které připravujeme příjemnou trasu s úkoly,“ vysvětluje Karolína.

Tyto výlety jsou určeny především pro majitele, kteří se chtějí se svým psem vydat na větší túru. „Jednou ročně jedou na dovolenou do Alp, ale pes už třetí den nemůže, protože jinak chodí celý rok jen kolem bloku – a najednou má týdenní aktivní dovolenou,“ dodává spoluzakladatelka Løype, které dnes nabízí i vlastní výživu pro psy.

Osvěta je přitom jedním ze základních cílů, které si Ciprovi stanovili. „Byznys je samozřejmě důležitý, ale všechno se snažíme dělat s přidanou hodnotou,“ vysvětluje Šimon. Proto se snaží veškeré zkušenosti a znalosti, které jako pejskaři získali, předávat dál. Blog Løype tak funguje jako návod, jak přistupovat k výchově a výcviku psů, protože jak Ciprovi připomínají, společné cvičení zlepšuje vztah mezi pejskařem a chlupáčem. „Aby byl člověk se psem spokojený, je potřeba ho mít vychovaného a nenechat si ho lézt po hlavě,“ uzavírá Karolína s tím, že cílem Løype je udělat do tří let šťastných padesát tisíc psů.