Marilyn Monroe za miliardy. Slavný Warholův portrét je nejdražším vydraženým dílem z 20. století

Jeden z nejikoničtějších obrazů v historii, portrét Marilyn Monroe od Andyho Warhola s názvem Shot Sage Blue Marilyn, se vydražil v newyorské aukční síni Christie’s za 195 milionů dolarů, respektive zhruba 4,6 miliardy korun. Žádné dílo z 20. století nebylo dosud vydraženo za tak vysokou částku.

Zdá se, že volatilita, se kterou se nyní potýkají investoři v oblasti akcií, kryptoměn a jiných aktiv, zcela míjí svět umění. Známý obraz Shot Sage Blue Marilyn se totiž vydražil za částku, která nebyla příliš daleko od původních odhadů – 200 milionů dolarů.

Obraz milované celebrity byl součástí sbírky vlastněné nadací sourozenců Thomase a Doris Ammannových, kteří v roce 1977 založili v Zurichu galerii Thomas Ammann Fine Art. Ani ne po čtyřech minutách po zahájení aukce ho vydražil vlivný dealer na trhu s uměním Larry Gagosian. Odmítl však prozradit, zda obraz koupil pro sebe, nebo některého ze svých klientů.

Portrét má velkou hodnotu i díky své historii. Vznikl ve velmi omezeném počtu, jelikož legendární představitel pop artu v roce 1964 vyvinul rafinovanější a náročnější techniku sítotisku, kterou se chtěl vymezit vůči dosavadní masové produkci. Právě jejím prostřednictvím zvěčnil známou hollywoodskou krásku v sérii pěti portrétů.

Vydražený obraz byl navíc svědkem nechvalně známé střelby, která se odehrála přímo ve Warholově ateliéru Factory. V roce 1964 do něj vstoupila performativní umělkyně Dorothy Podber s pistolí a vystřelila na čtyři z pěti portrétů Marilyn Monroe. A právě obraz, který byl střelby ušetřen, byl nyní vydražen za rekordní částku.

„Shot Sage Blue Marilyn je vrcholem amerického pop artu. Dílo dalece přesáhlo žánr portrétu a proměnilo umění i kulturu 20. století. Společně s Botticelliho Venuší, Da Vinciho Monou Lisou a Picassovými Avignonskými slečnami se Warholova Marilyn zařadila mezi nejvýznamnější díla všech dob,“ řekl Alex Rotter, specialista na umění 20. století z aukční síně Christie’s.

Společně s obrazem od Andyho Warhola se na aukci dražilo dalších 33 uměleckých děl ze sbírky sourozenců Ammannových. Celková částka za všechna vydražená díla se tak vyšplhala na 317 806 490 dolarů – celý výtěžek poputuje na charitativní účely.

#AuctionUpdate Andy Warhol’s ‘Shot Sage Blue Marilyn’ breaks the #WorldAuctionRecord for the most expensive 20th century work sold at auction; price realized $195 million pic.twitter.com/kOrIIaeT7J

— Christie’s (@ChristiesInc) May 10, 2022