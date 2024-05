Mark Wahlberg nasadil hodinky od mladé švýcarské značky a způsobil poprask. Zaujmou barvou i váhou

Reprofoto: The Late Show with Stephen Colbert / Norqain / CzechCrunch

Mark Wahlberg se řadí mezi devadesátkové klenoty, jejichž jméno se nepřestalo skloňovat do dnešních dní. Zatímco vyznavači ortodoxního diskotékového stylu „dancefloor“ na něj melancholicky s láskou vzpomínají jako na rappera Markyho Marka, který u nás exceloval hity United, Happy People či Life in the Streets po boku taktéž rapujícího reggae muzikanta Prince Ital Joea, jiní ho mají za hvězdu akčních snímků. Existuje však ještě jedna stránka tohoto slavného herce a producenta, a to hodinářská.

Sbírka mechanických hodinek Marka Wahlberga rozhodně není zanedbatelná. Disponuje opravdu pestrou kolekcí velmi vzácných počinů z dílen Rolex a Patek Philippe, v níž nechybí varianty s diamanty ani s číselníky z meteoritů, ale také enormně komplikované exempláře – ať už to jsou edice s věčnými kalendáři či minutovou repeticí.

Svou nadčasově pojatou sbírku, v níž čas od času překvapí nějakým extravagantním kouskem, završil enormně vzácnými hodinkami, jakými jsou historicky poslední Patek Philippe Nautilus 5711 v oceli, a to konkrétně Nautilus 5711/1A-018 s tyrkysovým číselníkem, jež vznikly exkluzivně pro značku Tiffany & Co. Nedávno však překvapil něčím zcela nevídaným.

Mark Wahlberg byl vůbec poprvé spatřen s hodinkami značky Norqain, a to během populární americké late night show se Stephenem Colbertem. Norqain je mladá švýcarská hodinářská značka, která teprve loni oslavila pět let své existence.

Za jejím založením stál nejen ambiciózní Ben Küffer, ale po jeho boku nechyběl také úspěšný hokejista Mark Streit, jenž značku svými kontakty z NHL stále posouvá více do světa profesionálního sportu.

Jedním z dalších úspěchů mladé značky je tak například skutečnost, že si je oblíbil jak australský tenista Matt Ebden, tak jeho švýcarský rival Stan Wawrinka. S druhým jmenovaným dosavadní kooperace vyústila v dvojici hodinek Wild One, a to opět ve výrazných barvách – Coral Red připomínající antuku a Gecko symbolizující travnatý povrch. Švýcarský tenista tak má během sezony rozhodně co nosit.

Právě na zápěstí Stana Wawrinky se nedávno objevily hodinky Norqain Wild One Skeleton 42mm Turquoise, které stojí přes 130 tisíc korun a učarovaly i Marku Wahlbergovi. Údajně na něj nejdřív zapůsobily svým sytým tyrkysovým odstínem, kvůli čemuž se se švýcarským tenistou spojil a ten jej propojil přímo se zakladatelem značky Norqain. Až následně si tak mohl Wahlberg oblíbit také funkční atributy tohoto tikajícího počinu.

Celé hodinky od Norqainu včetně kaučukového řemínku váží pouhých 78 gramů a jejich největší předností je nově vyvinutý materiál pouzdra, řečený Norteq, vytvořený z kompozitu uhlíku. Ten je jednak šestkrát lehčí než ocel, a dokonce tři a půl krát lehčí než titan, navíc je nárazuodolný. Uložený skeletovaný strojek měl díky tomu v testovacích laboratořích vydržet přetížení závratných pět tisíc G.

Foto: Norqain Hodinky Norqain Wild One Skeleton 42mm Turquoise

A jelikož je Mark Wahlberg aktivní sportovec, má přesně pro takto komponované hodinky slabost. V hodinářském světě je nicméně dvaapadesátiletá filmová hvězda uznávána hlavně jako sběratel zavedených značek, proto Wahlbergův výběr pouze několik let staré značky způsobil poměrně velké pozdvižení nejen v oborové komunitě, kdy toto téma nevynechalo snad žádné specializované médium, ale věnovala se mu i ta mainstreamová a vzruch na sociálních sítích trval několik dní.

Zájem se pak přenesl i do obchodní roviny. „O situaci jsme věděli, zachytili jsme to ihned na sociálních sítích, stejně nás ale s kolegy z prodejny překvapilo, jak velký zájem o značku se zvedl a kolik dotazů jsme měli nejen na hodinky, které měl Mark na ruce, ale i na značku celkově. Shodou okolností jsem se o pár dní později viděl z lidmi z centrály Norqainu a říkali, že jim několik dní v kuse zvonily telefony,“ uvádí Jan Štefl z Hodinářství Koscom, které značku Norqain na českém trhu zastupuje.

Norqain, jehož základní modely startují na cenovce kolem 50 tisíc korun, se již během prvních let své existence dokázal dostat do prodejních sítí Wempe a Bucherer, klíčových hráčů na trhu, kde chce být každá značka a mnoha zavedeným se to dosud nepodařilo.