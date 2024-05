Mark Zuckerberg si jde pro vaše data, chce na nich učit svou umělou inteligenci. Jak se vyškrtnout?

Uložit 0

V posledních dnech začaly evropským uživatelům Facebooku, Threads nebo Instagramu přicházet zdánlivě nenápadné zprávy – jejich mateřská korporace Meta klientům sděluje, že se chystá rozšířit i do tohoto regionu své AI prostředí. Fakticky jde ale o něco jiného: právě na datech, fotkách či informacích od nich hodlá trénovat svou umělou inteligenci. Kdo o to nestojí, může požádat o vyškrtnutí, které ovšem probíhá typicky zuckerbergovsky kostrbatě.

V závodech o co nejvýkonnější umělou inteligenci v podobě velkých jazykových modelů, které umí generovat text, obraz i zvuk, se nejčastěji hovoří o OpenAI a Microsoftu, případně Googlu. Ovšem Meta vedená Markem Zuckerbergem, který po neúspěchu s metaversem učinil z AI technologickou priority skupiny, je za nimi v těsném závěsu. A po ruce má zásadní výhodu: přístup k obsahu, který vytváří miliardy uživatelů jejích sociálních sítí.

A těm právě na těch z Evropy hodlá nyní svou umělou inteligenci začít pořádně trénovat. Oznámení, které podle všeho překládala do češtiny nějaká nemoc šikovná umělá inteligence (nebo naopak skvěle vytrénovaná v ptydepe, jehož cílem je zůstat co nejvíc nesrozumitelná), začíná takto: „Chystáme se na rozšíření prostředí AI od společnosti Meta do vašeho regionu. AI od společnosti Meta je naše kolekce funkcí a prostředí generativní AI, jako jsou Meta AI a kreativní nástroje AI, ale také modely, které je podporují.“

Informace pokračuje stejně kostrbatým jazykem i dále: „Abychom vám tato prostředí mohli poskytovat, při používání vašich informací pro účely vývoje a vylepšování AI od společnosti Meta se budeme opírat o právní základ nesoucí název „oprávněné zájmy“.“ Zmíněná aktualizace uživatelských podmínek vejde v platnost od 26. června.

Co to fakticky znamená, popsal například mediální odborník a fanoušek technologií Jan Kordovský na svém LinkedInu: „Meta mění pravidla užívání a bude na vašich datech učit svoje AI modely.“ V příspěvku také popsal, proč je fajn Metě k ničemu takovému povolení nedávat – kolos má bohužel pro uživatele pravidla postavená tak, že pokud výslovně nepožádáte, aby umělou inteligenci na vašich fotkách či vašich příspěvcích netrénoval, automaticky bere, že s tím souhlasíte.

Na sociálních sítích a odborných webech už šíří zprávy o tom, že takzvaný opt-out, tedy žádost o vyškrtnutí ze spolupráce na trénování AI, není bez problémů. Například server Stack Diary napsal: „Pro vyškrtnutí musí uživatel zdůvodnit, proč mu zpracování dat vadí. Meta prohlásila, že každou žádost zhodnotí a schválí jen ty, které uzná za relevantní.“ To zní přinejmenším hodně byrokraticky.

A přesně taková byla i zkušenost Kordovského, který v minulosti mimo jiné rozjížděl podcasty pro českou internetovou jedničku Seznam.cz. Popsal to, jak banálně vyplnil veřejně přístupný formulář a jak mu do pár minut přišlo emailem kostrbaté potvrzení, že jeho žádost byla schválena. Jen celý proces působil dojmem, že Meta hodně chce, abyste to vzdali a nechali ji s vašimi daty pracovat.

Foto: CzechCrunch Oznámení o využití dat pro AI od Mety

„Veřejně přístupný formulář, který musíte vyplnit, pokud nechcete, aby se na vašem obsahu AI modely učily, vypadá až úředně. Výhružně. Snaží se vyvolat dojem, že musíte mít nějaký zásadní důvod, aby se nad vámi firma slitovala, a roboty na vaše fotky nakonec neposlala. Nemusíte,“ upozornil Kordovský.

Proč má cenu nechat se z pokusů Facebooku a spol. vynechat? Pro někoho to je otázka principů, ale jde i o celkem praktické ohledy – jestli někdo publikuje na sociální sítě typou Instagram třeba původní obrázky nebo cenné informace, můžou se stát podkladem pro vznik uměle generovaných výtvorů, které se pak objeví v úplně jiné situaci, například u politické reklamy.