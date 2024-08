Maroko buduje největší fotbalový stadion světa. Do masivního stanu se má vejít 115 tisíc diváků

Uložit 0

Mistrovství světa ve fotbale bude v roce 2030 hostit Portugalsko, Španělsko a Maroko. Od úvodního hvizdu šampionátu nás sice stále dělí bezmála šest let, nicméně pořadatelé už mají jasno, jak bude vypadat nejzajímavější stadion celé akce. Ponese jméno Grand Stade Hassan II a vyroste v marockém městě El Mansouria. Jeho kapacita by měla být 115 tisíc diváků a mělo by se tak jednat o největší fotbalový stadion světa.

Saúdové před nedávnem představili celou řadu futuristicky pojatých stadionů, díky kterým bude fotbalové mistrovství konané v Saúdské Arábii v roce 2034 až kyberpunkovým zážitkem. Velkou podívanou však chce nabídnout i šampionát, který mu bude předcházet.

V roce 2030 budou Španělsko, Maroko a Portugalsko hostit v pořadí 24. mistrovství světa ve fotbale pořádané federací FIFA. Vůbec poprvé se odehraje v šesti zemích na třech kontinentech, kdy se úvodní zápasy odehrají v Argentině, Paraguayi a Uruguayi na počest sta let od začátku pořádání šampionátu. Tento svátek fotbalu by však měl nabídnout i další výjimečnosti. Tou největší, a to doslova, bude jeden ze stadionů.

Architekti ze dvou studií Populous a Oualalou + Choi navrhli stavbu, která se bude rozprostírat na pozemku o rozloze 100 hektarů zhruba 38 kilometrů severně od přístavu Casablanca. Vzhled stadionu má odkazovat na tradiční kulturní svátek regionu zvaný moussem a na podobu stanů, které jsou během něj vztyčovány.

Tyto stany jsou většinou propojeny a podobným směrem se vydává i návrh architektů. Pod transparentním pláštěm stadionu, který bude podpírat masivní hliníková konstrukce, se budou nacházet nejen sportoviště v čele s hlavním fotbalovým trávníkem, ale i množství rostlin. Ty budou přítomny jak na tribunách, tak v přízemí, kde se bude nacházet řada botanických zahrad. Tribuny budou rozděleny na sektory pro běžné diváky, kdy některé budou mít kapacitu až 30 tisíc lidí, a také na sektory pro VIP a VVIP hosty s lóžemi.

Studio Populous má na svém kontě několik světově známých stadionů. Patří mezi ně například ten, na němž hraje Tottenham, Emirates Stadium, který je domovem Arsenalu, či chystaný stadion AS Řím. Zároveň jsou autory obřího dómu Sphere. Za vůbec největším stadionem světa je nutné vydat se do indického Ahmadábádu, kde se může hrát kriket před zraky až 132 tisíc diváků. Současný největší fotbalový stadion se pak nachází v severokorejském Pchjongjangu. Byl otevřen v roce 1989 a jeho oficiální kapacita měla být 150 tisíc návštěvníků. Nicméně po rekonstrukci provedené v roce 2010 odhady hovoří o zmenšení kapacity na 114 tisíc fanoušků.

Maroko se snažilo získat titul pořadatele mistrovství světa ve fotbale dlouho, a tak zajisté bude mít velký zájem o to, aby se právě na trávníku Grand Stade Hassan II odehrál i finálový zápas celého šampionátu. Jaké místo FIFA nakonec vybere, prozatím není jasné, nicméně se očekává, že dá přednost spíš nedávno zrekonstruovanému Stadionu Santiaga Bernabéua, domovu španělského Realu Madrid.