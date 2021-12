Spider-Man: Across the Spider-Verse se znovu vydá napříč paralelními světy

Poslední dobou diskuse o audiovizuálních titulech Marvelu a DC není tak živá jako dříve, mezi fanoušky obou ale rivalita stále panuje. Platí totiž, že prvně zmíněné studio dokáže nabídnout konzistentnější kvalitu, zatímco druhé si musí pokaždé hledat směr a publikum. Trailery na film Spider-Man: Across the Spider-Verse a seriál Peacemaker ovšem naznačují, že tentokrát by se k sobě franšízy mohly kvalitativně přiblížit. S důležitou poznámkou.

Novinky nemůžeme srovnávat přímo mezi sebou už kvůli odlišnému formátu, způsobu zpracování, cílovému publiku a podobně. Kdybychom se o to přesto pokusili, Peacemaker by jednoznačně selhal, protože Spider-Man: Across the Spider-Verse navazuje na jeden z možná nejlepších animovaných filmů, které v uplynulé dekádě vznikly.

Oscarem oceněný snímek Spider-Man: Paralelní světy do světa Marvelu naplno přivedl koncept multiverza. Představil prvního afroamerického pavoučího muže (spíše mladíka) na plátně, a přidal k němu alternativní verze – dívky, estetiku z filmu noir, postavu ve stylu japonského anime a další. Všechny sloučil do silného příběhu o hledání vlastní role ve světě a celé to zabalil do místy dechberoucí animace, kterou někteří kritici označili za revoluční.

Už tehdy ale tvůrci říkali, že jsou jen na začátku a v upoutávce na Across the Spider-Verse ukazují, kam se ještě lze vydat. Do zcela neprobádaných míst diváci opět zavítají spolu s Milesem Moralesem, hlavním pavoučím hrdinou z prvního snímku. Ten se z většiny vrátil ke svému civilnímu životu obyčejného mladíka, ovšem ne na dlouho. Z paralelního vesmíru ho navštíví Gwen Stacy alias Spider-Gwen a vezme ho na další dobrodružství.

Gwen a Miles se červí dírou vydají do jiné reality, provázené zcela novým – a přitom jednoznačně komiksovým – stylem animace. Mladý Spider-Man se sotva stihne zorientovat v jiném světě a hned na něj zaútočí neznámý, oproti němu dvakrát tak velký muž v modročerveném, houpající se na vláknech. Někteří si už z potitulkové scény Paralelních světů mohou pamatovat, že jde o Spider-Mana 2099.

Pavoučí muž z daleké budoucnosti má civilní jméno Miguel O’Hara a bojuje proti moci korporace Alchemax spojené se zloduchem z původního animovaného filmu. Proč ale O’Hara útočí na Milese Moralese? A jak velká část novinky se bude odehrávat v paralelních světech? To zatím nikdo neví. Across the Spider-Verse by měl každopádně představit poměrně ambiciózní zápletku, trailer totiž láká pouze na první ze dvou plánovaných filmů. Uvidíme příští rok 7. října na premiéře.

Více prostoru než dříve dostane také Peacemaker z univerza DC, který se za měsíc chystá v seriálové formě na HBO Max. Sebevražedný oddíl režiséra Jamese Gunna, kde jsme pomýlenou verzi Kapitána Ameriky viděli poprvé, letos v kinech nešťastně propadl, recenze ale měl převážně pozitivní. Hromotluk Peacemaker s tváří Johna Ceny navíc patřil k nejlepším aspektům filmu, byť antihrdinové byli podle některých názorů málo prokreslení.

Nápravu v tomto směru slibuje nový trailer na první seriál ze světa DC, který přebírá podobný koncept jako seriály Marvelu na Disney+ – méně známá postava zde dostává velký prostor, a můžeme tak proniknout hlouběji do její psychologie a individuálního příběhu. Jelikož jde o projekt Jamese Gunna, Peacemaker nepřekvapí kombinací vtípků utahujících si z hrdiny a narážek na emočně silnější jádro.

Například se ukazuje, že hrdinova bizarní posedlost americkým ideálem „míru i za cenu smrti bezpočtu mužů, žen a dětí“ má přímou návaznost na jeho vztah s otcem, jehož očekávání nikdy nedokázal naplnit. V osmidílném seriálu se proto přidá ke skupině několika nekonvenčních mstitelů s cílem zlikvidovat lidi, kteří údajně ohrožují Spojené státy. Peacemaker přitom, po událostech Sebevražedného oddílu, neustále bojuje s pochybnostmi o vlastním místě ve světě.

Seriál bude příští rok k vidění i v Česku a nemusel by mít příliš těžkou cestu k dorovnání kvalitativní laťky dosavadní televizní produkce Marvelu. Seriály jako WandaVision nebo The Falcon and the Winter Soldier totiž sice představily nezvyklá pojetí, ale nakonec se jim příliš nedařilo s nimi zajímavým způsobem pracovat. V případě Peacemakera se o režii většiny dílů postaral rovnou James Gunn, takže očekávaní jsou nemalá. K nadšení z traileru na Spider-Mana: Across the Spider Verse však mají přesto daleko.