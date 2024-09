Evropská unie naznačila, jak se musí změnit iPhony. Apple má na to půlrok, pak mu hrozí obří pokuty

Uložit 0

Základní myšlenka iOS tkví v tom, že jde o uzavřený ekosystém, díky čemuž může Apple pro uživatele iPhonů a iPadů zajistit mimo jiné vyšší bezpečnost během používání. Jde zkrátka o jinou filozofii než u Androidu, který je zase otevřený. Evropské unii ale na tomto přístupu vadí, že omezuje konkurenční služby – a dlouhé roky Apple podněcuje k tomu, aby ho změnil. Teď naléhání dospělo do fáze, kdy firmu oficiálně varovala, na čem musí zapracovat, aby nebyla pokutována.

Není to tak dávno, co byl Apple nucen odstranit svůj konektor Lightning na úkor univerzálního USB-C, aby v zemích Evropské unie mohl iPhony (ale i jiná menší zařízení) prodávat. Europoslanci argumentovali tím, že jednotný kabel ulehčí životy lidí, ušetří peníze a zčásti ochrání životní prostředí.

Ukázalo se, že Evropská unie může mít na technologické obry velkou páku – jelikož je pro ně starý kontinent důležitým trhem, požadavkům více či méně vyhoví. Nová pravidla Evropská komise vyžaduje skrze loni schválené zákony o digitálních službách, respektive digitálních trzích. Digital Services Act (DSA) a Digital Markets Act (DMA), jak se jim říká, v podstatě určují, jak by se technologické firmy měly na evropských trzích chovat z pohledu transparentnosti, bezpečnosti uživatelů a funkčnosti jejich online služeb. Což se týká i operačních systémů iOS a iPadOS.

Evropští regulátoři dlouhodobě kritizují Apple za to, že jeho mobilní operační systémy jsou uzavřené a znevýhodňují pozici konkurenčních firem na trhu. Proto teď podniku pod taktovkou Tima Cooka odeslali první oficiální varování, co má udělat, aby v následujících obdobích nemusel v Evropě platit pokuty.

Apple tak bude muset za několik měsíců vymyslet způsob, aby zajistil lepší propojitelnost funkcí konkurenčních produktů, typicky sluchátek nebo chytrých hodinek, přímo v iOS a iPadOS. Zkrátka aby uživatelé jiného příslušenství než toho s nakousnutým jablkem v logu měli možnost s ním fungovat stejně jako třeba u Androidu.

Spolu s tím bude Evropská komise po Applu chtít, aby více otevřel iOS a iPadOS pro vývojáře třetích stran, kteří dosud nemají přístup k některým z klíčových funkcí operačního systému. Například k hlasové asistentce Siri nebo platební službě Apple Pay. Mezi uživateli iPhonů i iPadů ale panují obavy, aby to nenarušilo bezpečnost během používání.

Tak či onak, podle zprávy Evropské komise, na kterou se odvolává agentura Reuters, má Apple šest měsíců na to, aby přišel s nějakým řešením. Když by na požadavky EU nepřistoupil, může čelit astronomickým pokutám, které by se vypočítávaly z deseti procent jeho ročního globálního obratu.

Stačí se podívat na výsledky hospodaření firmy za poslední čtvrtletí, kde tržby dosáhly téměř 86 miliard dolarů, tedy zhruba dva biliony korun. Deset procent z takové sumy jsou tedy miliardy korun, které by navíc Apple platil i opakovaně, kdyby nadále odmítal na pravidla Evropské unie přistoupit.

„Dnes poprvé využíváme řízení o specifikaci v rámci Aktu o digitálních trzích k tomu, abychom prostřednictvím konstruktivního dialogu vedli Apple k účinnému dodržování závazků v oblasti interoperability,“ uvedla v prohlášení šéfka antimonopolního úřadu Evropské unie Margrethe Vestager.

Apple má všeobecně na evropském trhu horší pozici. Odhlédne-li se od pokut, které musel platit nebo které se řeší (jednu například iniciovalo Spotify v oblasti hudebních streamovacích služeb), firma prakticky ani nedokáže na starý kontinent dostat své nejnovější technologie, s nimiž přišla v nových iPhonech.