Chorvatské pláže dobyli Češi dávno, teď jsou na řadě průmyslové haly. Do země míří Kratinova Accolade

Investiční skupina Accolade, která má v portfoliu komerční nemovitosti za 70 miliard korun, vstupuje do sedmé země. A rovnou do té, kterou Češi milují – do Chorvatska. Poblíž tamní metropole Záhřebu postaví průmyslovou halu, z níž to bude kousek k průkopníkovi elektromobility Mateu Rimacovi i na dálnici, přes níž se dojede až do Turecka.

Chorvatský podnikatelský šampion Mate Rimac, někdy přezdívaný „jadranský Elon Musk“, pokořil se svým supersportovním elektrickým vozem Rimac Nevera přes dvě desítky rekordů. Naposledy před pár dny, když auto dokázalo couvat rychlostí 247 kilometrů v hodině. Jeho základnou je dodnes okolí Záhřebu, ačkoliv mu patří už i francouzské Bugatti.

A právě poblíž jeho výrobních prostor, které jsou situované u chorvatské metropole, se rozhodl nyní budovat svůj tamní byznys i český miliardář Milan Kratina. Tomu se zase někdy přezdívá „král průmyslových hal“, protože jeho skupina Accolade investuje právě do nich. A coby průkopník to naučil i desetitisíce Čechů a Češek.

Chorvatsko bude sedmou zemí, do níž Accolade vstupuje, dosud holding působil kromě Česka také v Polsku, Německu, Nizozemsku, Slovensku a Španělsku. U Záhřebu společnost plánuje průmyslovou halu o rozloze 50 tisíc metrů čtverečních, pro niž už získala i stavební povolení. Projekt v oblasti Donja Bistra má být prvním z několika, které v zemi u Středozemního moře chystá.

„Trh s průmyslovou moderní infrastrukturou se začal v Chorvatsku rozvíjet teprve před několika lety. V současnosti je tu tedy jen několik moderních průmyslových parků. Přitom jde o zemi s velkým potenciálem, která se letos stala součástí eurozóny a schengenského prostoru. Chorvatsko navíc disponuje širokou základnou zkušené a technicky vzdělané kvalifikované pracovní síly a velkou výhodou je jeho hustá dálniční síť a několik významných přístavů,“ říká Kratina, kterého časopis Forbes řadí mezi stovku nejbohatších Čechů.

Z Donje Bistry, kde bude hala Accolade stát, to je k fabrice Rimacu zhruba 15 minut a její blízkost společnost výslovně zmiňuje v propagačních materiálech. Tou hlavní výhodou polohy chystaného areálu je ale především napojení na dálnici s výbornou dostupností do Rakouska, Slovinska, Maďarska, severní Itálie a na východ přes srbský Bělehrad až do Istanbulu.

V plánu je vybudovat na severním okraji Záhřebu moderní budovu, která dosáhne na nejvyšší udržitelnou certifikaci s označením BREEAM. Měla by disponovat špičkovou tepelnou izolací, na střeše mít solární elektrárnu, používat LED osvětlení a stmívatelné žaluzie a v okolí by měly být retenční nádrže či nabíječky pro elektrická kola a auta.

Co se dalších plánů Accolade v Chorvatsku týče, společnost zajímají strategické lokality, jako je přístav Rijeka, Varaždín poblíž hranic se Slovinskem a Maďarskem, dalmatský Split nebo Osijek v jižní části země.

„Tato investice je tedy v souladu s naším strategickým cílem expandovat do regionů, které nabízejí silnou poptávku a kde vidíme potenciál pro další růst. Tak jako v dalších zemích, i zde chceme rozkrýt zajímavé lokality a rozvinout jejich nevyužitý potenciál,“ připomíná Kratina.

Accolade není jediná investiční skupina z Česka zaměřená na nemovitosti, která se zajímá o Chorvatsko. V Rijece nedávno společnost ZDR Investments koupila za miliardu nákupní galerii Bakar. A její partner Roman Latuske bude spolu s Milanem Kratinou účastníkem diskusního panelu o realitách na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá 21. listopadu v pražském prostoru Cubex. Lístky na akci jsou ještě k mání.