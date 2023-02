McLaren doplnil své formule o displeje jako z Kindlu. Mohou změnit přístup ke sponzorům

Zatímco vy používáte Kindle pro čtení knih, McLaren chce s touto technologií udělat výraznou změnu v tom, jak se během závodů F1 dělá reklama sponzorům. Na svou nejnovější formuli totiž implementoval displejové panely, ve kterých mohou rotovat loga partnerů. Konkrétně pro závodní stáj McLaren Racing může jít o velmi užitečnou věc – ostatně má přes čtyřicet sponzorů. A plochy na monopostu se také nedají nafukovat donekonečna.

Monoposty na okruzích F1 občas působí jako takový pojízdný Times Square nebo Piccadilly Circus, tedy dvě lokality (jedna v New Yorku, druhá v Londýně), kde se to hemží reklamami. Sponzoři jsou pro závodní stáje zkrátka nedílnou součástí byznysu a nejlepší cestou, jak jim zajistit vizibilitu, je jejich umístění na samotné formule. Když jich je ale mnoho, může se stát, že už nezbývá místo, kam loga dát.

Se zajímavou myšlenkou přišel McLaren Racing, jehož barvy budou v letošní sezóně reprezentovat Lando Norris a Oscar Piastri. V říjnu minulého roku představil speciální displejové panely, vycházející z technologie známé ze čteček knih značky Kindle, díky kterým zajistí, že se jednotlivá loga partnerských firem budou moci měnit podle daného časového intervalu, případně tak, jak bude zrovna třeba.

V praxi to tak může znamenat, že pokud bude závodník dané stáje například v první trojici, kterou více zachycují kamery pro televizní přenosy, zobrazí se na displejích v okolí kokpitu jen ti sponzoři, kteří jsou pro organizaci nejzásadnější. Jakmile se propadne, objeví se znovu pravidelná rotace v intervalech po čtyřiceti pěti vteřinách. Žádná z těchto změn by se pak neměla nijak odrazit na výkonu samotného auta.

Jakákoliv hmotnost navíc totiž může vlastnosti formule na trati ovlivnit, displejová technologie na bázi takzvaného elektronického papíru (e-ink) ovšem váží pouhých 190 gramů. McLaren Racing testuje tyto systémy dva, jeden z každé strany vedle kokpitu, dohromady tak jde o necelého půl kila dodatečné váhy, což žádný znatelný rozdíl udělat nemá. Řešení, na kterém stáj spolupracuje s firmou Seamless Digital, by se mělo objevit na helmě závodníka.

Po stránce techničtějších parametrů mají být panely napájeny vlastním elektrickým systémem, přičemž už proběhla početná testování kvůli teplu a vibracím, kterým jsou formule na tratích vystavovány. Vše mělo dopadnout podle představ. Nové monoposty s označením MCL60, které poprvé do ostrého závodu vyjedou v neděli 5. března v Bahrajnu, by tak technologii už měly mít plně integrovanou.

Ve výsledku pak bude zajímavé sledovat, jak se k něčemu takovému postaví samotní sponzoři. V závodních komunitách se řeší otázka, jestli budou ochotni například platit vyšší poplatky, když v konkrétních úsecích závodu dostanou na displejích samostatný prostor k propagaci. A také se debatuje o tom, že McLaren nebude muset plochu využívat jen pro zobrazování sponzorů, ale i důležitých informací o závodě.

