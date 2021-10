Historické RPG Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios

Jedna z nejvýznamnějších českých videoher Kingdom Come: Deliverance přináší i pár let po svém vydání radost nejen hráčům z celého světa, ale především svým autorům z Warhorse Studios. Firma sídlící v pražském Karlíně nedávno zveřejnila finanční výsledky za loňský rok, které ukazují čtvrtmiliardový obrat a zisk, ale také investice do nové hry.

Když v roce 2018 po dlouhém vývoji Kingdom Come: Deliverance konečně vyšlo, získalo si fanoušky svou neotřele realistickou hratelností i podobně nevídaným zasazením do skutečných dějin předhusitských Čech – anebo svým sympatickým hlavním hrdinou Jindřichem. Od té doby se dočkalo několika obsahových rozšíření a i dnes stále láká nové hráče k nákupu.

Potvrzuje to nedávno zveřejněná výroční zpráva společnosti, na niž upozornil server Lupa. Finanční výsledky Warhorse Studios za loňský fiskální rok ukazují tržby ve výši téměř 250 milionů korun, účetní období ukončené letošním březnem pro vývojáře znamenalo také zisk ve výši 145 milionů po zdanění. A to vše díky jediné hře studia, která už v únoru oslavila třetí narozeniny.

Veřejně přístupný dokument také zmínil probíhající práce na už dříve zmiňovaném, ale jinak blíže neodhaleném novém titulu a uvádí dosavadní kapitalizované náklady na jeho vývoj ve výši na 110 milionů korun. Bližší informace o chystané hře nejsou známé, nejčastější spekulace – či snad lépe řečeno přání hráčů – nicméně hovoří vcelku pochopitelně o pokračování Kingdom Come.

Čtvrtmiliardový obrat Warhorse Studios není překvapením, už během červnové konference Asociace českých herních vývojářů o něm mluvil ředitel firmy Martin Frývaldský. Kromě toho naznačil i prodeje hry. „Loni jsme prodali 750 tisíc kusů Kingdom Come. Spolu s obdobím do března tak budeme na milionu kusů,“ předpovídal tehdy. Na dotaz CzechCrunche, jestli se milionové mety za fiskální rok skutečně podařilo dosáhnout či jak moc byla překonána, studio odmítlo odpovědět.

Stejně tak nechtělo nijak komentovat zveřejněné finanční výsledky, k nim se nicméně nevyjadřovalo ani v minulosti. Po svém vydání v únoru 2018 Kingdom Come: Deliverance za první rok na trhu přineslo Warhorse obrat 1,076 miliardy korun se ziskem přes 500 milionů, v roce následujícím pak více než 460 milionů v tržbách s výdělkem 210 milionů korun.

Úspěšná prvotina českého studia přilákala zájem ze zahraničí a Warhorse se na začátku roku 2019 dostalo pod křídla vydavatele Koch Media, který patří do silné stáje severské skupiny Embracer. V ní je například také další tuzemské studio Ashborne Games, které s rozpočtem 150 milionů korun vyvíjí historickou strategii, s níž pomohli právě i vývojáři z Warhorse Studios.