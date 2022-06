Medvědí tlapy plné peněz i oříšků. Grizly.cz si letos sáhne na 600 milionů a chroupat učí i Maďary

Co pojí velkého hnědého medvěda s malou rezavou veverkou? Třeba olomoucký e-shop Grizly.cz, který se specializuje na oříšky všeho druhu. A je v tom náramně úspěšný, protože každoročně roste o desítky procent. Výjimkou nebyl ani rok 2021. A jíst zdravé pochutiny a sušené ovoce už učí nejen Čechy, ale i Slováky a Poláky.

Dominik Píchal, který za úspěšným internetovým obchodem stojí, jej v roce 2013 začal budovat jako z nouze ctnost – e-shop mu přenechal jeho otec, který prodával džíny značky Chaos a moc se mu s internetovým obchodem nedařilo. Ani junior, který se nejprve specializoval na přípravky pro sportovce a kulturisty, nejdřív žádné úspěchy neslavil. Jenže v roce 2015 přidal do sortimentu zdravou výživu a následovala… raketa.

A to doslova, protože Píchalův e-shop najednou vystřelil takovou rychlostí, že do něj v roce 2020 investovala finanční skupina eRockets, mezi jejíž podílníky patří například brněnský spoluzakladatel Kiwi.com a miliardář Jiří Hlavenka. V tempu ale nepolevila ani poté, co Hlavenka a spol. získali ve firmě 15 procent. Jestliže v roce 2019 utržil Grizly.cz zhruba 150 milionů korun a předloni 290 milionů, loni to už bylo 410 milionů.

A letos? „Plánujeme růst okolo 40 procent,“ říká třicetiletý byznysmen s tím, že sice oproti minulým rokům počítají s o něco pomalejším byznysovým bobtnáním, ale že se soustředí víc na kvalitu a hlavně robustnost firmy jako takové. „Rok 2022 je ve znamení výroby a obchodu. Rádi bychom naplnili vizi toho, že jsme moderní český výrobce potravin. Máme okolo 130 lidí, v rámci obchodní strategie vstupujeme na nové trhy a chystáme se do offlinu.“

Na konci roku 2021 pak e-shop, který už kromě Česka působí i na Slovensku, začal nabízet své zboží také v Polsku, letos přišlo na řadu i Maďarsko. „Není to vůbec jednoduché expandovat na online trhu potravin. Učíme se spoustu nových věcí, oříškové zvyklosti jsou trochu odlišné od Česka. Nicméně máme dobrý tým, takže věřím, že to poroste. Na tento rok máme naplánované tržby na polském trhu na 10 milionů korun. Trh pro nás musí být alespoň lehce ziskový. Nejdeme cestou expanze, že bychom nacpali spoustu peněz do marketingu a věřili, že se to překlopí. Jdeme krůček po krůčku,“ vysvětluje pro CzechCrunch Píchal.

Grizly funguje tak, že oříšky nebo sušené ovoce nakupuje většinou u zahraničních dodavatelů, třeba kešu vozí z Vietnamu, mandle ze španělské Andalusie, dýňová semínka ze Slovenska. Ty pak balí ve svých halách u Olomouce a prodává je primárně přes e-shop. Jeho nabídka ale postupně nabývá.

„Naší ambicí je, abychom kromě oříšků, sušeného ovoce a semínek měli silné vlastní zastoupení i v dalších produktových řadách podle kategorizace webu, například džemy, medy, čokolády. Hodně nás baví segment oříškových past. Pro tuto výrobu pořizujeme novou technologii a plánujeme v tomto segmentu růst,“ říká Píchal.