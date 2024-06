Měl to být další Instagram, ale nevydělával. BeReal teď za půl miliardy dolarů křísí nový majitel

Uložit 0

Sociálním sítím se vyčítají různé neduhy. Jedním z nich je, že pobízí lidi k tvorbě a sdílení obsahu, který neodpovídá realitě a má za cíl jediné: zvýšit jejich společenský status v očích ostatních. Proti takovému trendu, kterým trpí velké sítě jako Instagram, TikTok nebo Facebook, v posledních letech vyrazila mimo jiné aplikace BeReal. Uživatelé v ní sdílejí jednu fotografii denně a na její pořízení mají jen omezený čas. Službu si sice oblíbily desítky milionů lidí, dosud ale nepřišla na to, jak na nich vydělat. A tak teď putuje k novému majiteli.

Francouzská aplikace BeReal umožňuje sdílet pouze jeden zážitek formou fotografie denně. Uživatele upozorní, že je čas dokumentovat, a ten má pak dvě minuty na to, aby vyfotil, co právě dělá. Má to ale háček: fotí zároveň přední i zadní kamerou mobilu, a tak je výsledkem kombinace selfie a třeba snímku jídla, pracovního stolu nebo naprosto obyčejných činností. Po čtyřiadvaceti hodinách se příspěvky smažou a začíná se znovu. Samozřejmostí je i propojení s přáteli, aby člověk viděl, čemu se zrovna věnují ostatní.

Vtip je v tom, že dopředu nevíte, kdy vám notifikace přijde. Nemůžete tak předem naaranžovat scénu a nezbývá vám, než být opravdoví. Aspoň teoreticky. Síť tak chce uživatele přesvědčit o tom, že i jejich neučesané já v pyžamu s tmavými kruhy pod očima je zajímavé. A když ne, nevadí, jsme v tom všichni společně.

BeReal ale i přes velkou popularitu dlouho nebyla schopná vymyslet, jak si na sebe vydělat. Minulý týden ji tak koupila jiná francouzská firma Voodoo, která už má v portfoliu několik menších sociálních sítí. Za aplikaci dala 500 milionů dolarů (v přepočtu 11,5 milionu korun). V roce 2022 se přitom hodnota společnosti BeReal pohybovala okolo 630 milionů dolarů. Nový vlastník se prý teď bude snažit najít způsob, jak síť posunout dál.

Té se dařilo lákat nové uživatele od dob koronavirových lockdownů, její popularita ale přetrvala i po nich a aktuálně ji aktivně používá 40 milionů lidí. Zřejmě vůbec nejlepší období, alespoň co se povědomí široké veřejnosti týče, zažila v roce 2022, kdy se BeReal stala podle Applu aplikací roku. Tou dobou to opravdu vypadalo, že by mohla být svěží sociální sítí, která porazí i největší konkurenci.

V době, kdy se množí kritika Instagramu, TikToku a dalších mimo jiné pro jejich návykovost, negativní vliv na mladé uživatele nebo šíření dezinformací, nabízí BeReal alternativu. Na technologie, které člověku uleví od neustálých rozptýlení dnešní doby, by si koneckonců vsadil i vynálezce iPodu, jak řekl v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch. Příklad BeRealu ale ukazuje, že jen dobrý nápad a načasování nestačí.

Přece jen je to na konci dne stále byznys a francouzská aplikace dosud nedokázala najít dlouhodobě udržitelný a výdělečný model. Nenajdete v ní například reklamy. Veškeré příjmy firmy plynuly z investic, na kterých podle serveru Sifted vybrala 90 milionů dolarů (2 miliardy korun). Růst se ale v poslední době zadrhnul a s dlouhodobě udržitelným výdělečným modelem v nedohlednu investice vysychaly. Kupce tak síť BeReal hledala už nějaký čas a nyní ji pod novým vlastníkem čeká restart.