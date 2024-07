Méně sporných ofsajdů? Do českého fotbalu konečně míří kalibrovaná čára, o které se roky mluvilo

Uložit 0

Dlouho se o ní mluvilo, protože by konečně mohla zpřesnit posuzování sporných ofsajdových situací. Dokonce se i testovala, zkouška ale selhala na nedostatečné technologii. Pak se zjistilo, že by stála desítky milionů korun, což je suma, nad kterou Ligová fotbalová asociace (LFA) musela dost přemýšlet. Nyní ovšem kalibrovaná ofsajdová čára do nejvyšší české soutěže přichází – a zajišťovat ji bude společnost O2, která do nového ročníku vstupuje hned s několika novinkami, jež by legitimitu ligy mohly o něco zvednout.

Doteď se v české nejvyšší soutěži, která se po změně hlavního partnera nově jmenuje Change liga, používalo k posuzování ofsajdů něco, co kalibrovanou čáru jen připomínalo. Nešlo o finální řešení a linie, které by postavení mimo hru určovaly, nebyly technicky přesné. V pátečním utkání mezi pražskou Spartou a Pardubicemi, které novou sezónu zahájí, se ale technologie kalibrované ofsajdové čáry po letech debat integruje přímo do přenosů.

Fanoušci českého fotbalu mohou děkovat především telekomunikačního obrovi O2, který jako hlavní vysílatel ligy kalibrovanou čáru pro zpřesnění sporných ofsajdů zafinancuje a zjednoduší práci videorozhodčím. Change liga tak dostane obdobnou technologii, kterou dosud využívala například anglická Premier League. Ta se jí nicméně zbavuje a od nové sezóny přejde na takzvaný poloautomatický, údajně nejpřesnější možný systém, který byl k vidění na letošním Euru.

Nepůjde však jen o kalibrovanou čáru – s novou sezónou O2 otevírá i speciální VAR centrum na pražské Brumlovce. Od pátku tak sudí nebudou muset být s technikou přítomni na stadionu, ale získají specializované pracoviště. V něm budou mít mimo jiné k dispozici i více kamer, minimálně osm, v případě atraktivnějších duelů bude jejich počet zvýšen na čtrnáct. Podle výkonného ředitele O2 TV Sport Marka Kindernaye mají tyto novinky „posílit důvěru diváků i partnerů a rozhodčím pomoci s přesnějším vyhodnocováním“.

„Museli jsme vybrat místo, které je zabezpečené, dostupné a má odpovídající internetovou konektivitu,“ dodává Rostislav Suslo z O2 TV Production, která za vybudováním centra pro videorozhodčí stojí. „Při plném zatížení mají k dispozici pětadvacet zobrazovacích jednotek. Pět vysoce výkonných serverů disponuje kapacitou čtyřiceti signálů v jeden moment,“ upřesňuje.

Novinky si pochvalují i rozhodčí. Jeden z nich, Karel Rouček, v rozhovoru pro Livesport zmínil, že kalibrovaná čára se stane „velkým pomocníkem“. „Věřím, že teď s novou technologií všechny sporné situace vymizí, posune to produkt fotbalu a jedině to vítáme,“ dodal.