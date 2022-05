Mercedes z roku 1955 přepsal aukční rekordy. Vydražil se za víc než tři miliardy korun

Na začátku května se pro veřejnost zavřelo stuttgartské muzeum automobilky Mercedes-Benz. Ten den se totiž mezi exponáty přepisovaly rekordy. Aukční síň RM Sotheby’s zde uspořádala mimořádnou událost, během které se vydražil Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé z roku 1955 za neuvěřitelných 135 milionů eur, tedy více než tři miliardy korun. Tím se z něj stalo vůbec nejdražší vydražené auto světa.

Rekordmanem mezi novými vozy s extrémně vysokou cenovkou je specialitka La Voiture Noire od Bugatti, která se v roce 2019 prodala za závratných 430 milionů korun. To jsou ovšem drobné v porovnání s vozy, jejichž křivky sice nejsou tak futuristické a technika tak vytříbená, přesto během let jejich charakter uzrál natolik, že jsou za ně kupci schopni nabízet miliardy.

Dlouhodobým rekordmanem mezi takto draženými vozy bylo Ferrari 250 GTO z roku 1962, které v roce 2018 vydražila aukční síň RM Sotheby’s za 48,5 milionu dolarů (přibližně 1,1 miliardy korun). V tom samém roce ale padl další rekord, když byl stejný model, tentokrát však z roku 1963, v soukromém obchodu prodán za 70 milionů dolarů (přibližně 1,6 miliardy korun).

V roce 2019 se pomalu schylovalo k dalšímu přepisování rekordů, když se do katalogu RM Sotheby’s dostalo Porsche Type 64, tedy vůbec první sportovní vůz této značky. Ovšem aukce, kterou mělo ukončit odklepnutí kladívka na částce pohybující se okolo 1,6 miliardy korun, nakonec skončila z úplně jiného důvodu.

Foto: Sotheby’s Porsche Type 64

Během dražby totiž došlo ke zmatkům a pohybu s cenou, což nakonec vedlo k tomu, že se automobil vůbec neprodal. Poslední rekord v prodeji dobře uzrálých veteránů tak drželo Ferrari 275 GTB z roku 1966, které se v roce 2020 prodalo online za více než 3,8 milionu dolarů, tedy více než 80 milionu korun.

Rekord racčích křídel

Nejnovější rekord ovšem všechny předchozí hravě strčí do kapsy. A opět to byla aukční síň RM Sotheby’s, kdo byl u toho. Na velice dobře utajenou akci ve Stuttgartu se sjelo tucet vybraných sběratelů a zákazníků automobilky Mercedes-Benz. Ze všech vystavených exponátů, které lze v muzeu automobilky obdivovat, je nejvíce zajímal právě model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, který se stal předmětem aukce.

Model pojmenovaný po hlavním inženýrovi a konstruktérovi značky Rudolfu Uhlenhautovi byl vyrobený v roce 1955. Vycházel z úspěšného vozu W 196 R Grand Prix. Ten ukořistil hned dvě trofeje mistrovství světa v době samotných počátků F1, když za jeho volant usedal argentinský jezdec Juan Manuel Fangio.

300 SLR dostal do vínku ještě nadupanější třílitr, se kterým byl schopen po běžných silnicích pelášit rychlostí téměř 290 kilometrů za hodinu. A dělat tak dobré jméno svým předkům z rodiny stříbrných šípů, jak se nazývaly závodní speciály Mercedesu.

Ve své době se jednalo o vůbec nejrychlejší vůz, který mohl vyjet do běžného provozu. Modelu 300 SLR bylo vyrobeno celkem devět kusů, ovšem pouze dva prototypy vznikly ve verzi Uhlenhaut Coupé. Jeden byl uzavřen v trezoru automobilky, druhým jezdil sám Uhlenhaut do práce. 220 kilometrů dlouhou trasu z Mnichova do Stuttgartu měl prý za volantem tohoto hypersportu 20. století zvládat za hodinku. Naštěstí pro něj byly radary pro měření rychlosti zavedeny až v roce 1959.

Foto: Mercedes-Benz Mercedes-Benz 300 SLR spolu s Rudolfem Uhlenhautem

Kdo se stal novým a vůbec prvním soukromým majitelem vozu, není známé, mělo by se však jednat o britského klienta, jehož zástupce měl u Mercedesu lobovat dlouhých 18 měsíců za to, aby vedení automobilky jeden ze dvou exemplářů v aukci nabídlo. Potřetí udeřilo kladívko do stolku při nabídce 135 milionů eur, tedy v přepočtu více než 3,3 miliardy korun.

Dle smluvních podmínek bude nový majitel vůz s charakteristickými dveřmi přezdívanými racčí křídla půjčovat Mercedesu pro výstavní účely, zároveň s ním však bude moci vyjet na silnici. Mercedes uvedl, že výtěžek z aukce poslouží k založení stipendijního a vzdělávacího fondu v oblasti životního prostředí a dekarbonizace, inženýrství, matematiky a vědy.