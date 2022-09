Měří, nebo neměří? Britská dopravní policie dává do aplikace Waze falešná hlášení o kontrolách

Britská policie přidávala do aplikace Waze falešné informace o hlídkách

Waze patří k tomu nejlepšímu, co je na trhu s navigačními aplikacemi k dispozici. Velkou měrou se na jeho oblíbenosti mezi řidiči podílí i možnost sdílet aktuální informace o silnicích. Pokud tedy na cestě uvidíte nehodu nebo zůstanete trčet v koloně, během desítek vteřin ji můžete do aplikace uvést a varovat tak ostatní motoristy. To se týká i policejních hlídek, čehož nyní svým způsobem zneužívají samotní policisté v Anglii.

Policejní oddělení v britském hrabství Surrey, které se rozkládá v jihovýchodní Anglii, přiznalo, že do navigace Waze záměrně přidává falešná hlášení o hlídkách, aby přimělo řidiče ke zpomalení. Motoristům se tak na mapě sice objeví, že v konkrétních úsecích stojí policisté a měří rychlost, ve skutečnosti ale na místech v daný moment nikdo není.

„Rozhodně na Waze nedáváme upozornění na policejní kontroly na náhodná místa. Ne. Nikdy,“ napsala britská dopravní policie na svém Twitteru a prohlášení doplnila o klasické mrkající emoji, které v tomto případě značí ironii. „Snadný způsob, jak přimět řidiče, aby na našich silnicích zpomalili,“ pokračuje v tweetu.

Na první dobrou může jít o poměrně chytrý krok, jak motoristy motivovat k tomu, aby nejezdili rychle. Policie v Surrey navíc uvádí, že tato hlášení o ve výsledku neexistujících kontrolách dává do míst, která jsou nebezpečná nebo na nich mnohdy dochází k dopravním nehodám. Celá situace má nicméně pár háčků.

Waze má totiž v podmínkách užívání uvedeno, že se veřejné sdílení informací nesmí zneužívat, tím pádem by se do navigace neměly dávat informace, které jsou klamavé. Tamní policisté se hájí tím, že v místě, kde uvede hlídku, zrovna v daném okamžiku skutečně je, ale pak odjede. „Nikde ve Waze není uvedeno, že hlídka musí stát,“ dodává. Tento způsob nabádání k ohleduplnější jízdě vyvolal minimálně na Twitteru menší rozepři.

Někteří policii v Surrey dokonce napadali za to, že porušuje britský zákon o zneužívání počítačových technologií (Computer Misuse Act). Tak či tak, fiktivní kontroly v aplikaci obvykle vydrží maximálně dvacet minut – pak motoristé nahlásí jejich klamnost. I pár minut je ale podle policistů dobrých. A řidiči navíc nikdy nemohou vědět, které kontroly jsou pravé a které falešné.