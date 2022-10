Meta představila nové brýle Quest Pro. Přizpůsobené budou na smíchání reálného světa s virtuálním

Když před rokem oznamoval Mark Zuckerberg přeměnu Facebooku, rozpačitých reakcí z kompletního přesměrování na virtuální, augmentovanou a smíšenou realitu nebylo málo. Celý zážitek z takzvaného metaverza byl totiž tak trochu… nelidský. Ale rok se s rokem sešel a společnost Meta ukázala opět reálnější obrysy své vize. Včetně nového, podstatně vylepšeného hardwaru.

V úterý večer sdíleli novinky Zuckerberg a jeho kolegové na události Meta Connect 2022. V celém, hodinovém programu dávali velký důraz na jednu vlastnost virtuální reality, a to sice její realističnost a schopnost poskytnout co možná nejskutečnější pocit vzájemné blízkosti a plnohodnotné komunikace. Výrazně by k tomu měly přispět především nové brýle Meta Quest Pro, u kterých už dnes začínají předobjednávky.

Jedná se o prémiové zařízení, čemuž odpovídá i cenovka 1 799 euro (přes 44 tisíc korun v hrubém přepočtu). Od jeho předchůdce Quest 2 ho na první pohled odděluje především mnohem kompaktnější design – jeho čočky jsou o 40 procent užší.

Zároveň ale tvůrci nedělali kompromisy s jeho displeji – ty nabídnou o 37 procent více pixelů na centimetr a o 75 procent větší kontrast. Zcela nové jsou také ovladače, které jsou podle slov Zuckerberga „samostatné počítače“ a ve virtuální realitě nahradí třeba i tužku.

Meta Quest Pro is official — our first headset in a new high-end product line that we built with all-new advanced technologies to unlock new and exciting abilities for VR and beyond pic.twitter.com/XKd3oixmm2 — Boz (@boztank) October 11, 2022

Jedna z funkcí ale speciálně vyvstává – kamery a senzory na obou stranách brýlí. To jednoduše znamená, že Quest Pro je co možná nejvíce přizpůsobený na práci ve smíšené a augmentované realitě. Z virtuálního světa by tak mělo jít jednoduše přepínat do skutečného a naopak.

Právě kamery a senzory i vevnitř headsetu přispějí k tomu, že virtuální podoba vašeho avatara by měla být výrazně realističnější. Nově tak budou moci přenášet i drobnou mimiku jako zvedání obočí nebo i celou paletu výrazů. A zatímco doposud měly ve virtuálním světě Mety avataři jen torza, nově budou kompletními postavami.

Meta však vyvíjí mezitím i druhý typ avataru, jemuž říká Codec. Ten je zatím pouze na úrovni obličeje, ovšem ukazuje zcela fotorealistické podoby, sotva k rozeznání od skutečného člověka. Zuckerberg uvedl, že jeho společnost už testuje i možnost změnit kupříkladu oblečení na celém, zcela realistické, ovšem virtuální postavě.

Pro větší rozšíření možností avatarů chce Meta spustit ještě letos i obchod Avatar Store. Z představeného dema bylo patrné, že bude možné si za mikrotransakci pořídit pro svou postavu třeba virtuální značkový svetr.

Cílem také je, aby se běžnou praxí staly virtuální či hybridní mítinky v kompletně virtuálním prostoru nebo ve smíšené realitě, ovšem s tím, aby vypadaly přiměřeně lidsky. Vize nazvaná Magic Room kombinuje skutečnou místnost s virtuálními avatary a nákresy, ale i člověkem připojeným přes běžný videohovor.

„Pracujeme na aktualizaci, která umožní lidem připojit se k virtuální kanceláři z jakéhokoliv zařízení, které mají zrovna po ruce, a chceme, aby byl zážitek skvělý bez ohledu na to, zda někdo používá Meta Quest Pro, nebo se připojuje přes telefon,“ uvedla Meta.

Na další rozvoj pracovního využití VR se ostatně Meta přímo spojila s Microsoftem. Jak uvedl během Meta Connect jeho šéf Satya Nadella, nedaleko je tak budoucnost, kdy napojení do hybridního mítinku ve VR bude podporovat i Microsoft Teams. Na použití ve virtuálnu by měly být brzy uzpůsoben i kompletní balíček Microsoft Office.

Ačkoliv velký důraz dával Zuckerberg a jeho kolegové na práci a kolaboraci ve virtuálním prostoru, nijak nezastírali, že zábava je stále hlavní způsob, jak jsou dnes brýle pro virtuální realitu používané. Do dnešního dne bylo za hry a aplikace v obchodě Meta Quest Store utraceno více než 1,5 miliardy dolarů s tím, že jedna ze tří aplikací v tomto obchodě vydělá více než milion dolarů v hrubých příjmech.

Foto: Meta Populární hra Beat Saber bude i ve smíšené realitě

Meta taktéž oznámila několik herních titulů, které se do VR nově dostanou – například populární adventuru Among Us bude nově možné hrát i z první osoby ve 3D prostoru. Díky Quest Pro bude možné hrát novým způsobem i populární českou hru Beat Saber – nikoliv ve zcela virtuálním světě, ale ve smíšené realitě. Kostky, jež máte mečem rozseknout, tedy budou létat třeba ze zdi vašeho pokoje.

Dalšími přídavky do virtuálního světa Mety by měl být kupříkladu vlastní, plně upravitelný domov nebo virtuální kancelář. Zatímco ve skutečném světě máte třeba jen třináctipalcový laptop, ve virtuálním budete moct pracovat na třech velkých monitorech.