Meta ukázala novou verzi svého VR headsetu. Hráči se budou moci vžít i do Vecny ze Stranger Things

V pondělí bude možná velký den. Očekává se totiž, že Apple po šesti letech vstoupí do nové produktové kategorie a představí headset pro rozšířenou a virtuální realitu. Ještě předtím ale Meta Marka Zuckerberga přišla s novou verzí vlastního zařízení Quest 3 VR. Slibuje tenčí profil, výkonnější hardware, více senzorů a jeho uvedení doplnilo také několik zajímavých videoher. Jedna z nich nás zavede i do světa Stranger Things.

Ve srovnání s předchozí generací je Quest 3 až o 40 procent tenčí, alespoň nepočítaje pěnu pro umístění na tvář. Zařízení má být díky tomu také značně lehčí, a tudíž i pohodlnější. Výrazných změn doznaly také ovladače Touch Plus, z nichž zmizely plastové kruhy dříve sloužící pro sledování polohy paží v prostoru. Ovladače pro více imerzivní zkušenost dostanou také haptickou odezvu, jíž Meta říká Tru Touch. Nejpokročilejšími ovladači firmy nicméně podle všeho zůstanou Touch Pro nabízené samostatně.

Vedle externího hardwaru se proměnil také ten interní. Quest 3 dostane displeje s vyšším rozlišením a v souvislosti s tím také novou generaci čipů Snapdragon od Qualcommu. Slibuje až dvojnásobný výkon oproti grafickému procesoru v Questu 2 s podporou Dynamic Resolution Scaling, tedy zjednodušeně detailnější grafikou. Tuto funkci ovšem prostřednictvím softwarové aktualizace dostanou také starší zařízení Quest 2 a Quest Pro.

Třetí generace headsetu má přesto mít nové možnosti pro hry odehrávající se plně ve virtuální realitě a také výrazně posunout zkušenost v rozšířené realitě. Výrobce popisuje, že zařízení bude schopné pomocí strojového učení lépe analyzovat a „pochopit“ skutečné objekty v prostoru a interagovat s nimi. Tomu by spolu s výpočetním výkonem měla pomoci i trojice nových senzorů na přední straně Questu 3 obsahující čtyři kamery a senzor měřící hloubku pole.

Prozatím Meta neprozradila bližší technické detaily, což slibuje pro svou prezentaci Connect 27. září. Je tedy pravděpodobné, že firma oznámením nové verze headsetu skutečně reaguje na to, s čím by mohl přijít Apple. Quest 3 má na trh dorazit na podzim s cenou začínající na 500 dolarech za verzi s úložištěm o velikosti 128 GB.

Ve stejný den, jako se představila nová generace AR/VR headsetu, proběhla také akce Meta Quest Gaming Showcase, kde prostor dostalo přes dvacet chystaných her pro virtuální realitu. Mezi ta nejzajímavější oznámení patřil například příchod hitu Assassin’s Creed na VR. Kromě podtitulu Nexus jsme se nicméně zatím žádné bližší detaily nedozvěděli.

Pokračování úspěšného akčního RPG Asgard Wrath se naopak ukázalo v novém traileru obsahujícím souboje s mečem, házení sekery, minihry a řešení hádanek nebo rybaření. Hra má nabídnout až šedesátihodinovou kampaň. Dostupná bude někdy koncem letošního roku.

Velkou novinkou pak bude Stranger Things VR lákající na některá monstra ze čtvrté řady seriálového hitu Netflixu. Soudě podle zveřejněné ukázky nejspíš nelze očekávat zajímavý příběh, hra nás nicméně zavede do hlavy hlavního záporáka Vecny. Úkolem hráčů bude budovat jeho hrůzné království v Upside Down, ale také vydávat se do normálního světa a ovládat mysli obyvatelů městečka Hawkins. Stranger Things VR má dorazit na podzim s dostupností pro Quest 2, 3 i Pro.

Hlavním zástupcem her pro více lidí pak je Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Novinka slibuje rozsáhlou příběhovou kampaň točící se kolem šíleného vědce Gustava Hookfabera. Hráči budou muset odhalit a překazit jeho plány, a to buď samostatně, nebo s až třemi přáteli. Kompletní seznam herních novinek od Mety je dostupný na blogu firmy.