Metal Gear Solid 3 dostane remake. Sony ho oznámilo spolu s řadou dalších her i novým hardwarem

Sony před pár dny představilo své herní novinky. Ukázalo třeba první přenosnou konzoli za dlouhou dobu – aktuálně to ale vypadá, že půjde spíš jen o příslušenství k PlayStationu 5, možná o zařízení pro cloud gaming. Mnohé ovšem více potěšily oznámené herní tituly v čele s chystaným remakem legendárního Metal Gear Solid 3, pokračováním Spider-Mana nebo novým příspěvkem do série Assassin’s Creed. My jsme pro vás vybrali to nejzajímavější.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Většinu z oznámeného zastínil velký návrat z minulosti. Metal Gear Solid 3: Snake Eater od slavného tvůrce Hidea Kodžimy původně vyšla v roce 2004 na PlayStation 2 a vydobyla si status jedné z nejlepších videoher všech dob. Na rozdíl od předchozích titulů série se vydala do džungle, kde hlavním úkolem hrdiny – elitního vojáka – bylo nepozorovaně proniknout do sovětské základny, zachránit ruského raketového vědce a zničit tajnou superzbraň. Zasazením do 60. let zmizela pokročilá technologie typická pro Metal Gear, ale zůstal stealth styl hry či specifický humor.

Snake Eater posbírala mnoho chvály hlavně za příběh a vizuální zpracování, které ovšem za téměř dvacet let poněkud zestárlo. Sony proto prostřednictvím krátkého, graficky propracovaného teaseru oznámilo, že chystá remake s novým názvem Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Vydavatel Konami dodal, že v něm uslyšíme všechny původní hlasy postav, vrátit se má promyšlený děj i přežívání v drsném prostředí. Remake má vyjít na podzim na PS5, Xbox Series X i PC spolu s Metal Gear Solid HD Collection, která bude obsahovat první tři díly slavné série.

Spider-Man 2

Z novinek mezi ty nejvýraznější zase patřil Spider-Man 2, pokračování dobře přijatých her Marvel’s Spider-Man z roku 2018 a Spider-Man: Miles Morales z roku 2020. Hlavními hrdiny „dvojky“ budou Peter Parker a Miles Morales, zloduchem pak Kraven the Hunter. Hra, která se představila v dvanáctiminutové ukázce, dostane podstatně temnější atmosféru a postava Parkera získá schopnosti Venoma. Spider-Man 2 má na PS5 vyjít koncem letošního roku.

Assassin’s Creed Mirage

Už třinácté pokračování série Assassin’s Creed s podtitulem Mirage se vydá do Bagdádu devátého století s Basimem Ibn Ishaqem, vedlejší postavou Valhally. Příběh zasazený do období islámského zlatého věku bude sledovat Basimovu proměnu z pouličního zloděje na plnohodnotného člena Bratrstva asasínů, které bojuje za mír a svobodu proti templářskému řádu.

Ubisoft slíbil, že se novinka tak trochu vrátí ke kořenům série s menší mírou RPG prvků a zaměřením na dobrodružnou akci. Ve stejném duchu se má nést také příběh a vizuální zpracování, ve zveřejněném traileru působící tak trochu jako remake starších titulů Assassin’s Creed. Mirage vyjde na PS4 a PS5 letos 12. října.

Marathon

Studio Bungie, tvůrce legendárního Halo, ukázalo svůj první zcela nový projekt za více než dekádu. Marathon je sci-fi taktická PvP střílečka oživující značku z 90. let. Hra se má odehrávat v roce 2850, kdy klonovací technologie umožnila vytvářet syntetická těla s vysoce rozvinutými fyzickými dovednostmi. Mnoho dalších detailů ani termín vydání zatím nejsou známé, zveřejněná ukázka ale láká na zajímavou futuristickou estetiku.

Project Q

Sony přišlo ale i s překvapivou ukázkou nového hardwaru pojmenovaného Project Q. Má jít o přenosné herní zařízení s osmipalcovým displejem a integrovaným ovladačem s prakticky stejnou ergonomií i vlastnostmi, jakou mají ovladače DualSense od PS5. Hry do něj podle všeho nepůjde přímo instalovat, ale prostřednictvím wi-fi v rozlišení 1080p s 60 snímky za vteřinu streamovat z PlayStationu.

Podle zveřejněných informací má jít skutečně jen o příslušenství pro velkou konzoli, tedy ne konkurenci Switche od Nintenda nebo Steam Decku od Valve. V současnosti to ani nevypadá, že zařízení bude podporovat cloud gaming. Vzhledem k tomu, že Sony provozuje vlastní cloud gaming platformu PlayStation Now se nicméně spekuluje, že Project Q by ji mohl dříve nebo později podporovat. Firma zároveň ukázala také nová bezdrátová sluchátka. Ceny zatím nejsou známé, hardware má ale na trh dorazit ještě letos.

Z dalších novinek, které Sony ve středu představilo, zaujme také VR mód pro chystaný remake Resident Evil 4, Beat Saber přicházející na PlayStation VR2, návrat Cayde-6 v Destiny 2: The Final Shape, nový trailer Final Fantasy XVI nebo několik menších nezávislých her. Kompletní prezentaci je možné zhlédnout na YouTube.