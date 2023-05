Metro v Letňanech už nebude končit v poli. Praha zde chce vybudovat moderní a ekologickou čtvrť

Prodloužení metra linky C až do Letňan spousta Pražanů uvítala. O něco méně ale už fakt, že po výstupu z podzemí se cestující objeví na místě, kde kromě zastávek autobusů není vůbec nic. V průběhu patnácti let se situace nezměnila, nyní ale Magistrát hlavního města Prahy představil plán, jak s nevyužitými městskými a státními pozemky v okolí stanice metra naložit. Vzniknout by zde mohla rozsáhlá moderní čtvrť, která bude ekologická a v mnoha ohledech soběstačná. Vyrůst by měla podle územní studie, kterou zpracovává Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Oblast Letňany–Kbely se dlouho řadí mezi jedno z významných rozvojových území Prahy, kde se nachází velký podíl městských a státních pozemků o rozloze přesahující třicet hektarů. Zároveň jde o lokalitu, která má díky stanici metra Letňany skvělé napojení na zbytek města. I vzhledem k tomu, s jakým nedostatkem bydlení se metropole v současnosti potýká, je zdejší nevyužitý potenciál o to více do očí bijící.

O využití volné plochy se přitom vedou debaty už od devadesátých let. Mezi nápady byla výstavba nového pražského výstavního areálu a na to navázané zakončení linky metra C či dočasná funkce pro případné letní olympijské hry, dokonce také vybudování nové vládní čtvrti. Řešení území se však dodnes zásadně neproměnilo, tedy kromě prodloužení linky C, která poněkud úsměvně končí v poli.

Magistrát hlavního města Prahy se tak rozhodl klíčové pozemky využít a chystá se zde vytvořit moderní a udržitelnou čtvrť, jejíž velkou přidanou hodnotou bude významný podíl městských nájemních bytů. IPR aktuálně připravuje územní studii, která určí přesné požadavky na to, jak by nová lokalita měla vypadat.

Foto: IPR Pozemky, které by se měly proměnit, mají rozlohu větší než 30 hektarů

„Jedná se o pilotní projekt, který dosud nemá v Česku obdoby. Po vzoru úspěšných zahraničních příkladů chceme přijít s návrhem na progresivní městskou čtvrť, kde inovativnost rovná se odpovědnost, chápání potřeb obyvatel města a empatický přístup v ochraně zranitelných skupin lidí, zvířat a rostlin,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Mělo by jít o čtvrť krátkých vzdáleností, která bude mít minimální zátěž na životní prostředí. IPR chce jak během výstavby, tak během provozu dosáhnout uhlíkové neutrality, v plánu je také zařazení sítě vodních a zelených prvků či moderních technologií při nakládání s odpadem. Důraz bude také kladen na využití vlastních energetických zdrojů a nízkoemisní dopravu. Samozřejmostí je i vybudování veřejné vybavenosti, která nyní v území chybí.

Místní obyvatelé se mohou na podobě nové čtvrti podílet, jelikož v průběhu května a června bude probíhat řada participačních akcí v Letňanech, Kbelích a na Proseku. Jejich součástí budou komentované vycházky, přednášky, diskuze a workshopy, obyvatelé budou mít zároveň možnost projekt připomínkovat.

„Bereme jako standardní službu veřejnosti zapojit do takto významné studie již od počátku místní obyvatele. Jedině oni nám mohou nejlépe zprostředkovat, jak se v území žije, čeho si váží a co jim zde naopak chybí. Nebo čeho se obávají. Jedině tak můžeme zajistit, aby nová čtvrť měla na své okolí pozitivní dopad a minimalizovala problémy, které se zde již vyskytují,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Do debat o územní studii se zapojí také zástupci městských částí Praha 18, Praha 19, Praha 9 a Praha Čakovice, jelikož se její výstavba z hlediska dopravní infrastruktury, školství a sportu, zdravotnictví a sociální oblasti dotkne širšího území, do něhož zmíněné městské části spadají. První domy nové čtvrti by ale mohly začít vyrůstat až začátkem příštího desetiletí.