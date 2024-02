Mezi meruňkami a vinnou révou. Rodinné sídlo na Moravě se nechalo inspirovat okolní přírodou

Uložit 0

V mírně se vlnící krajině plné vinohradů a malebných vesniček vyrostl dům, který se stal vysněným místem pro život tříčlenné rodiny a jejích dvou psů. Jeho podobu definoval osvícený přístup investorů. Ti našli s architekty společnou řeč a na pozemku v Modrých Horách v Jihomoravském kraji vybudovali i s pomocí VR technologie místo k životu, které nedělá rozdíl mezi tím, co je venku a co uvnitř. Objevujte více příkladů zajímavé architektury v pravidelném newsletteru Arch.

Na počátku všeho byla schůzka s architekty a objevení potenciálu místa, na kterém měl dům vzniknout. Ještě než započala stavba domu v reálném světě, byl vybudován pomocí jedniček a nul ve světě virtuálním, kde si jej mohli investoři s nasazenými VR brýlemi prohlédnout a vyladit.

Spolu s architekty tak navrhli dům jako dřevostavbu situovanou ve stávající zástavbě rodinných domů na okraji obce. Díky poloze pozemku se dál za zahradou rozprostírají už jen vinice a meruňkové sady a právě okolní přírodní bohatství se velmi často objevuje i v návrhu z pera studia Prodesi/Domesi.

„Chtěli jsme, aby zeleň zvenku prostoupila dovnitř do domu, což se povedlo díky proskleným stěnám a atriím, které přes terasy propojují vnitřní prostor se zahradou. V jednom z atrií jsme nechali zasadit strom, který při slunečním svitu vytváří zajímavou hru světla a stínu a zároveň tvoří určitou clonu chránící obývací místnost od exteriéru,“ vysvětluje Michal Kotlas, hlavní architekt projektu.

Zatímco hlavní vstup, který slouží pro vjezdy vozidel i pro pěší, byl ponechán bez oplocení, soukromá část pozemku je oddělená masivními betonovými stěnami s průhledy do zahrady. Dům je přízemní stavba splývající s okolní jemně zvlněnou krajinou i díky ploché zelené střeše, kdy zeleň mimo estetické funkce v letních měsících pozitivně ovlivňuje klima uvnitř domu. Přesahy střechy navíc vytvářejí nad terasami obepínajícími všechny obytné místnosti přirozené krytí před sluncem a deštěm.

Všechny obytné místnosti jsou propojeny se zahradou prostřednictvím velkoformátových oken se skrytými rámy, která vedou od podlahy až ke stropu. Mezi dvěma místnostmi sloužícími jako pracovny je umístěn propojovací prvek v podobě onoho malého atria. To nabízí možnost posezení a zároveň zajišťuje přirozené světlo v chodbě, vedoucí do pokojů a koupelny.

Hlavní obytný prostor nabízí velkou kuchyň s jídelnou propojenou s obývacím pokojem. Vše bylo navrženo tak, aby prostor do maximální míry směřoval ven a hranice mezi interiérem a exteriérem byla co nejvíce stírána. Využity k tomu byly i dřevěné akustické panely na stropě, které přecházejí z interiéru do podhledů střechy. Díky tomu bylo také dosaženo efektu zvětšení.

Hlavní terasa vytahující obývací pokoj do zahrady sousedí s koupacím jezírkem, jedním z dominantních prvků celé zahrady. I to v letních měsících ochlazuje vzduch. Na opačné straně domu byl umístěn bazén s venkovní sprchou a vstupem na toaletu. Součástí zahrady je také její okrasná část, která přechází v ovocný sad. Ten představuje předěl mezi hlavní budovou a domem pro hosty a jeho zázemím.